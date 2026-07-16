El Festival Peralada celebra por todo lo alto su 40 aniversario con Sara Blanch, Jordi Savall y Ermonela Jaho

Carmen Mateu tenía dos pasiones: la danza y la lírica. Estas dos disciplinas artísticas siempre han brillado en el Festival Peralada y en este cuadragésimo aniversario no será diferente. Tanto es así que la velada inaugural, el 17 de julio, será el recital que ofrecerán la soprano Ermonela Jaho y el tenor Benjamin Bernheim en la iglesia del Carmen, un recorrido por la ópera italiana y francesa. Desde obras de Cilea, Puccini y Verdi que dialogarán con la elegancia lírica de Gounod y Massenet, todo un itinerario en el que la voz se convertirá en un espacio de encuentro entre texto y música.

El segundo recital lírico lo protagonizará el bajo barítono Bryn Terfel, que el 25 de julio regresará al Festival acompañado por Hannah Stone, al arpa, y Annabel Thwaite, al piano, con un programa planteado como un relato y que recorre la música galesa, el lied centroeuropeo y el repertorio operístico, configurando un itinerario que atraviesa lenguas, tradiciones y paisajes sonoros. Desde las canciones de raíz popular hasta el universo de Schubert, Schumann o Debussy, y con incursiones puntuales en la ópera —como el aria de 'Wolfram de Tannhäuser'—, el recital convierte la voz en un espacio de memoria e identidad, donde cada pieza se inscribe dentro de una misma continuidad expresiva.

El tenor Bryn Terfel. / Mitch Jenkins

El tercer recital, en este caso de bel canto, servirá para escuchar, de nuevo en la iglesia del Carmen, la voz luminosa de la soprano Sara Blanch. Hace justo una década que la soprano catalana inició su idilio con el festival ampurdanés como artista residente. En estos diez años, Blanch ha debutado en escenarios como la Royal Opera House de Londres, La Scala de Milán o la Ópera de París. El director artístico del festival, Oriol Aguilà, asegura que "nos hace mucha ilusión que una persona de su humanidad nos acompañe para celebrar nuestros cuarenta años. Para nosotros es un honor grandísimo". Blanch actuará el 8 de agosto acompañada por el tenor Michael Spyres y el pianista Giulio Zappa.

Fascinación por la música barroca

Además de los recitales, la iglesia también será el escenario de diferentes conciertos de música de cámara. El 26 de julio se estrena 'Diario di una madre', con canciones escritas por Cristina Pavarotti, hija del reconocido tenor, y música compuesta por Alberto García Demestres, con las voces de la soprano Sabina Puértolas y el pianista Rubén Fernández Aguirre. El 5 de agosto será el Trio Fortuny el que debute en el Festival, y lo hará con un repertorio para trío con piano y con el estreno de la obra 'Ronde', de Francesc Prat.

Los tres integrantes del Trio Fortuny celebran en Peralada sus primeros diez años de la formación de cámara. / Marta Mas

La fascinación por la música barroca también tendrá un espacio reservado en el programa de este año. Además de '4 Danced Seasons', con Le Concert de la Loge interpretando 'Las cuatro estaciones' de Vivaldi y con coreografía de Mourad Merzouki, el 9 de agosto clausurará el festival el maestro Jordi Savall, que acaba de recibir el premio Ernst von Siemens de Música, junto a la soprano Núria Rial, dos figuras esenciales en la manera contemporánea de entender la música antigua, y Les Musiciennes du Concert de Nations, una formación inspirada en las instituciones musicales venecianas del siglo XVIII. En este universo destaca la figura de la concertino Lina Tur Bonet.

En cuanto a la danza, este año la propuesta se centra en dos espectáculos en el Mirador. Por un lado, el 28 de julio se podrá ver 'Niu', una creación que sirve para celebrar los diez años del Campus de Verano. Ideada por Aleix Martínez, la propuesta pone en relación a jóvenes bailarines y músicos en formación con artistas de trayectoria internacional —bailarines del Hamburg Ballet y el músico Arnau Obiols— en un proceso que combina aprendizaje, experimentación y creación escénica.

'Le Terroir' de Lorena Nogal se hace en el espacio del Celler. / Toti Ferrer

La segunda propuesta se realizará en el Celler Peralada el 31 de julio. Se trata de 'Le Terroir', de la coreógrafa y bailarina Lorena Nogal, una pieza 'site-specific' concebida para este espacio y estrenada en la pasada edición del Festival. Inspirada en el proceso del vino, la propuesta establece un paralelismo con el cuerpo, entendido como un territorio en cambio constante. La pieza se desarrolla como un recorrido en el que el público acompaña la acción, en un dispositivo escénico que integra espacio, movimiento y percepción en una experiencia de fuerte carga sensorial.