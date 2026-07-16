De Camela a Rosalía: 'Delirios de España', el podcast de Juan Sanguino, vuelve con un análisis sobre el auge y escarnio de la 'música de gasolinera'

El podcast Delirios de España estrena su quinta temporada con 'El fenómeno de la música de gasolinera', una serie de tres episodios en los que el periodista Juan Sanguino analiza el impacto musical, cultural y social de un movimiento que, pese a haber sido durante años despreciado por las élites y los medios de comunicación, marcó a varias generaciones de españoles.

La nueva entrega explora el origen de esta contracultura, impulsada por artistas superventas como Los Chichos, Camela o El Fary, y aborda los prejuicios y el sentimiento de inferioridad que rodearon a estos sonidos populares. También analiza el cambio de percepción que supuso la irrupción de Estopa y la posterior reivindicación de la música de gasolinera por parte de figuras del panorama actual como Rosalía, C. Tangana o Bad Gyal, cuyos homenajes a este legado han sido respaldados por la crítica y el público.

La temporada cuenta con la participación de Oro Jondo, DJ, productor y artista visual; la periodista musical Virginia Díaz; Domingo Ródenas, catedrático de Literatura Española en la Universidad Pompeu Fabra y crítico literario; Luis Troquel, colaborador de EL PERIÓDICO, letrista y guionista de 'Cachitos de hierro y cromo'; y Paco Gamarra, director de The Music Station Academy. La realización sonora corre a cargo de Dani Gutiérrez y la producción es de Mariola Sarrió.

El primer episodio ya está disponible en la web, la aplicación y el canal de YouTube de Podium Podcast, además de las principales plataformas de audio. Los siguientes capítulos se publicarán semanalmente, cada jueves.

Juan Sanguino explica que esta temporada utiliza la música de gasolinera como punto de partida para analizar cuestiones como los prejuicios de clase, la construcción de la cultura de extrarradio, la evolución de Camela "de chiste a icono", el papel de quienes marcaron el "buen gusto oficial" en España y el complejo de inferioridad que llevó a despreciar el folclore nacional durante los años noventa. Asimismo, sostiene que la globalización ha favorecido una revalorización de las identidades locales y del orgullo de barrio, hasta el punto de que artistas como Bad Gyal han convertido esa estética en un fenómeno de éxito.

En este sentido, el periodista afirma que "la España de Camela es un país que no solo dejó de avergonzarse y de reírse de su folclore, sino que empezó a celebrarlo y a entender que nuestra identidad nacional está donde, en realidad, ha estado siempre: en las carreteras, en los pueblos y en los barrios".

La temporada se abre con 'La España del radiocassette', un episodio que investiga los orígenes de la música de gasolinera y el nacimiento de la venta de cintas de casete en estaciones de servicio. El capítulo analiza cómo aquella industria alternativa dio lugar a una subcultura con artistas como Los Chichos, Los Chunguitos, El Fary o Camela, cuyas canciones retrataban la vida cotidiana de los barrios y reflejaban una realidad ausente en los medios de comunicación.

El segundo episodio, 'La España del CD', se centra en el papel de la prensa durante los años noventa como árbitro de la legitimidad cultural. Mientras el foco mediático se situaba en los centros urbanos, los extrarradios crecían y desarrollaban una identidad propia, consumiendo géneros como flamenco, rumba, rock, música latina o flamenquito y convirtiendo en referentes a artistas como Dioni Martín, Ángeles Muñoz o Miguel Ángel Cabrera.

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La quinta temporada concluye con 'La España de Camela', un capítulo dedicado a la reconciliación de España con su folclore. El episodio repasa cómo, a finales del siglo XX, Estopa abrió el camino hacia una nueva percepción de la música popular y cómo, posteriormente, términos como "placer culpable", "choni" o "charnego" fueron perdiendo peso en el discurso cultural. También aborda el éxito de artistas como Bad Gyal, Rosalía o C. Tangana, que han reivindicado la música de gasolinera como parte de su identidad artística, mientras Camela vive uno de los momentos más exitosos de su trayectoria gracias a que, como concluye el podcast, "ellos nunca cambiaron, al contrario que España".