El Aquitània Teatre, el teatro comprado por Aitana y el Mago Pop, lleva desde 2018 con una ocupación media por debajo del 50%

El Teatre Aquitània, recientemente adquirido por Antonio Díaz, 'El Mago Pop', y la cantante Aitana, abrirá una nueva etapa en una sala que en la última década no ha alcanzado el 50% de ocupación media con entradas de pago. Según datos de Adetca (Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya), en 2018 dicho índice estaba en el 42%, menos de la mitad de la sala con 326 butacas y el año pasado bajó al 36%.

El local pertenecía a una familia Batlló. Tras fallecer el propietario el pasado verano, los herederos han optado por vender el teatro, algo muy parecido a lo ocurrido con el Jove Teatre Regina, que ha bajado la persiana este mes después de que no les renovaran el contrato de alquiler. Y por el que El Mago Pop también se ha interesado. A diferencia del Regina, el Aquitània tiene un escenario pequeño y de poca altura.

La actividad en el Aquitània se mantendrá tal y como estaba previsto hasta final de julio. Actualmente está en cartel 'Vamos a tener que ir al psicólogo después de esto', una comedia de Joaquín Bundó que acaba el día 25. La próxima temporada la programación dependerá de la pareja artística que ha comprado el local, Aitana y Antonio Díaz. Este último ya posee el Victoria en Barcelona, el único lugar donde ofrece su aclamado show 'Nada es imposible'. Y en EEUU adquirió en 2023 un teatro en Branson, Missouri, de 2.800 butacas.

De cine a teatro

Situado en la Avenida de Sarrià, 31-33, de Barcelona, el Aquitània funcionó como cine de barrio desde 1945. Nació como Cine Infanta, pero a finales de los años 60 tras una remodelación pasó a ser el Cine Aquitània. Entre 1991-2011 fue la Filmoteca de Catalunya, antes de tener sede propia en un nuevo edificio del Raval. Las butacas de la sala odavía son de la época de cuando era Filmoteca. Veinte meses después el Grup Teatreneu, que capitanea Josep Salvatella, volvió a recuperar el equipamiento situado en la frontera entre los distritos de Les Corts y el Eixample Esquerra.

No estuvo mucho tiempo. En 2017 la empresa que tenía alquilado el local Artisteando Barcelona SL cedió durante un tiempo la programación y comunicación de la sala a la cooperativa cultural BARC, que actualmente llevan el Texas. A partir de septiembre de 2020 la sala estrenó ‘Smiley, després de l’amor’, obra de Guillem Clua que daba continuidad a la aplaudida comedia romántica gay ‘Smiley’, espectáculo que logró cuatro Premis Butaca. También actuaron humoristas como Mónica Pérez y Jordi Ríos con '1001 Gags' y se recuperaron éxitos como 'Autónomos: el musical' y 'Kràmpack', entre otros.

Otras

En sus inicios como Cine Infanta, situado cerca de Avenida Josep Tarradellas, antes llamada Infanta Carlota, el local diseñado por Andreu Clar abrió el 5 de octubre de 1945 con los filmes 'Invitación a bailar' y 'Arizona' con una capacidad de 484 plazas. Cerró puertas en 1968, para abrir de nuevo el 31 de enero de 1969 remodelado y con otro nombre: Cine Aquitània. Cinesa se hizo cargo durante una época, a partir de 1972, antes de que el local se convirtiera en Filmoteca.

Veremos si el Mago Pop y Aitana consiguen remontar los índices de ocupación de la sala con su apuesta. Han explicado que su proyecto quiere generar nuevas oportunidades para creadores y profesionales del sector, favorecer la producción y exhibición de nuevos espectáculos y contribuir al fortalecimiento del tejido cultural de Barcelona. "Para nosotros es un privilegio poder contribuir a preservar y hacer crecer un espacio tan especial como el Teatro Aquitània. Estamos muy ilusionados por darle una nueva vida y trabajaremos para que Barcelona se sienta orgullosa de este proyecto", aseguran.