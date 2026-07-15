El sindicato de guionistas de Hollywood demanda a Paramount para evitar su fusión con Warner

El sindicato de guionistas de Hollywood (WGA, en inglés) demandó este martes al poderoso conglomerado de medios Paramount al considerar que la adquisición de Warner Bros. Discovery infringe las leyes antimonopolio, sumándose a la ofensiva judicial emprendida por doce estados del país contra la polémica fusión.

"Los guionistas cobrarán menos y tendrán menos oportunidades de empleo", afirmó el organismo en un comunicado.

El sindicato argumentó que la polémica fusión provocará una pérdida masiva de empleos orientada a recortar costos operativos ante la drástica reducción de competidores en el sector.

La demanda de uno de los sindicatos más populares de Hollywood, que agrupa a cerca de 20.000 miembros de la mayor industria del entretenimiento del mundo, se suma a la ofensiva legal iniciada el lunes por doce estados de Estados Unidos.

Esta coalición de fiscales generales, liderada por California y Nueva York, solicitaron ante la justicia el bloqueo de la multimillonaria fusión al considerarla un monopolio ilegal.

La querella señala que, concretamente, la operación incumple la sección 7 de la Ley Clayton, que prohíbe acuerdos empresariales que puedan limitar la competencia o favorecer la creación de un monopolio.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, en inglés) aprobó el pasado junio la compra de Warner, después de que las autoridades concluyeran que la transacción no perjudicará la competencia en los mercados de televisión, plataformas de contenido en línea ('streaming') y producción de contenidos.

El DOJ incluso aseguró que la evidencia recopilada durante la investigación sugiere que la fusión podría aumentar la competencia en la industria del entretenimiento al fortalecer la capacidad de la empresa combinada para competir con actores dominantes del mercado de 'streaming' y medios digitales.

No obstante, la Unión Europea todavía está revisando el acuerdo para su aprobación, con fecha límite provisional fijada para el 22 de julio.