El nuevo Sant Jordi Club consolida la Anella Olímpica como un 'hub' musical de referencia en Europa

Con la presentación del proyecto arquitectónico que definirá el nuevo Sant Jordi Club, obra del estudio parisino Bruther Architectes y el despacho barcelonés Jorge Vidal Studio, se ha puesto en marcha el proceso de "transformación histórica" que consolidará la Anella Olímpica de Montjuïc como "un 'hub' musical y cultural de referencia en Europa". Tal como se ha encargado de subrayar el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el nuevo Sant Jordi Club, que tendrá un aforo flexible de entre 3.000 y 9.000 espectadores (el del actual es de 4.500), será la primera gran sala del Estado "concebida desde el origen para la música en directo" e incorporará la última tecnología multimedia y audiovisual para satisfacer las cada vez más sofisticadas exigencias de los conciertos en directo y las grandes producciones.

El proyecto ganador del concurso internacional conovocado por la empresa pública Barcelona Serveis Municipals (BSM) convierte el equipamiento, concebido inicialmente como un espacio complementario del Palau Sant Jordi (y que fue remodelado en 2007 para acoger música en directo), en una gran sala de conciertos con el doble de volumen que el recinto actual sin alterar el "diálogo patrimonial" con el pabellón diseñado por Arata Isozaki y con una "alta flexibilidad" para adaptarse a distintos formatos escénicos y aforos.

Gran transformación

La obra, que tiene un presupuesto de 70 millones de euros -un gasto que se amortizará con la explotación comercial del espacio, según recalcó Collboni-, dará comienzo en julio del próximo año con el derribo del equipamiento existente hasta ahora y la previsión es tenerla terminada a finales de 2029, coincidiendo con la celebración del centenario de la Exposición Internacional y en el marco de la gran transformación de la montaña de Montjuïc que se ha emprendido con el horizonte de 2035.

Taller de arquitectura parisino Bruther y Jorge Vidal Studio. Sant Jordi Club. Pati Nuñez Agency / Jorge Vidal Studio-Taller de arquitectura parisino

La propuesta de los estudios Bruther y Jorge Vidal dispone un recinto de 17.000 metros cuadrados, con un edificio de planta rectangular de unos 25 metros de altura y dos plantas subterráneas que se integra de manera natural en el paisaje de Montjuïc. Con el propósito de extender y mejorar la experiencia del espectador más allá del tiempo del concierto, el proyecto crea una plaza de acceso, conectada con la explanada olímpica, que actuará como puerta principal y vestíbulo exterior, y un gran 'hall' interior concebido como espacio de acogida y encuentro que incorporará diferentes servicios de restauración y 'merchandising'.

Este foyer principal quedará situado bajo una gran grada fija, que se complementará con gradas retráctiles. Concebida como una "caja dentro de caja", la sala ofrecerá en todos los formatos posibles un aislamiento acústico de alta calidad, que permitirá hacer conciertos simultáneos en el Sant Jordi Club y el Palau Sant Jordi (algo que ahora no era posible). Aunque el aforo máximo será de 9.000 personas, Collboni inisistió en la importancia que tenía para el Ayuntamiento que el proyecto permitiera hacer también espectáculos para 3.000 espectadores "porque es fundamental que los creadores locales emergentes tengan también su espacio en la Anella Olímpica".