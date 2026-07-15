La ketamina, entre la fiesta y la farmacia, llega a debate en Ibiza con ‘Químicas piedades’

Ibiza acogerá este viernes 17 de julio la presentación de ‘Químicas piedades’, el ensayo de la investigadora y comisaria Marta Echaves sobre la ketamina y las tensiones que rodean a esta sustancia, utilizada tanto en contextos médicos como recreativos. El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en la Llibreria Sa Cultural, con entrada libre, y está organizado por Cielo Santo y Consumo Cuidado-Harm Reaction Ibiza.

El libro, publicado por Cielo Santo, propone una conversación sobre una realidad especialmente presente en la isla durante la temporada turística: el consumo de ketamina en espacios de fiesta y, al mismo tiempo, su uso legal en tratamientos médicos. La obra, informan desde la editorial, aborda la paradoja de una sustancia que puede aparecer en la noche, en la anestesia veterinaria o en tratamientos para la depresión resistente, y que, según plantea la autora, se mueve entre la criminalización, la industria clínica y el negocio farmacéutico.

Diferentes ketaminas

Uno de los puntos de partida del ensayo es la diferencia entre la ketamina genérica y sus versiones patentadas para uso sanitario. La nota de presentación destaca el contraste entre el bajo coste de la sustancia en su formato genérico y el precio de medicamentos como Spravato, comercializado por Johnson & Johnson para determinados tratamientos contra la depresión.

Echaves también analiza cómo los psicodélicos y las sustancias disociativas han entrado en nuevos relatos culturales, desde los discursos de bienestar de la élite tecnológica hasta los usos terapéuticos en expansión, mientras que otros consumos siguen siendo perseguidos o estigmatizados. La autora sostiene que «cualquier estado de alteración de conciencia siempre acabará siendo un espacio de cooptación para la industria clínica».

Ocio nocturno y salud pública

La presentación aterriza en Ibiza de la mano de Consumo Cuidado-Harm Reaction Ibiza, un proyecto vinculado a la reducción de daños que trabaja precisamente en un territorio donde ocio nocturno, turismo, salud pública y consumo de sustancias conviven cada temporada. La cita busca abrir un debate sobre ciencia, mercado farmacéutico, fiesta y prevención, lejos de miradas simplistas.

Marta Echaves, nacida en Madrid en 1990, se formó en Filosofía y en el Programa de Estudios Independientes del Macba. Investiga y escribe sobre memoria, cuerpo, duelo, represión, trabajo y neuroquímicas, y actualmente coordina actividades de la editorial Caja Negra. Sus proyectos se han desarrollado en distintos formatos y han sido presentados en diversas instituciones.

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La presentación de ‘Químicas piedades’ será el viernes 17 de julio, a las 19.30 horas, en la Llibreria Sa Cultural de Ibiza. La entrada será libre y el libro podrá adquirirse durante el acto.