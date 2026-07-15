Dennis Kelly: "Hay muchos niños con padres encarcelados y a nadie le preocupa lo que les pase"

Dennis Kelly (Barnet, 1970) es grande, contiene multitudes. Como dramaturgo tiene reputación de trágico, oscuro y violento, pero, a la vez, recibió un Tony al mejor libreto por el musical de 'Matilda'. Como creador de series nos ofreció las alucinadas 'Utopía' o 'El tercer día', pero ahora presenta el drama a ras de tierra 'La vida en la sombra' (Movistar Plus+, desde el jueves, día 16), adaptación del libro autobiográfico de Andy West sobre tener a la familia (padre, hermano, tío) en la cárcel y dedicarse a enseñar filosofía en esa clase de lugares.

"Estaba buscando una forma de hablar sobre masculinidad", me comenta Kelly por videollamada cuando le pregunto qué le atraía del material. "No soy un hombre muy masculino. No me gusta el fútbol. Por otro lado, no tiene sentido decir que solo aquellos a los que le gusta pueden considerarse personas masculinas. Quería explorar qué significa la masculinidad y el libro de West me daba la oportunidad de hacerlo. Aunque suene extraño, siento este proyecto como algo muy cercano. Además de la masculinidad, está el tema de la clase: Dan [Josh Finan], nuestro protagonista, es de clase obrera, pero parece más bien de clase media, y lo mismo pasa conmigo, que vengo de esos orígenes, pero tengo un trabajo burgués. De esa aparente contradicción surgen fricciones que me interesaba explorar".

Enfrentarse al padre

En la magnífica serie de BBC, de la que nadie ha escrito nada tibio, solo apasionadas defensas, Josh Finan (el líder republicano irlandés Gerry Adams de 'No digas nada') es Dan Stewer, una versión libre de Andy West, conocido divulgador de la filosofía en cárceles a lo largo y ancho de Reino Unido. Lo conocemos en su primer día trabajando en prisión, en mitad de un momento delicado en su relación con su casi novia. Entrar allí lo obliga a afrontar aspectos de su pasado y de sí mismo. “Dan necesita enfrentarse a su padre [un hombre abusivo que pasó tiempo entre rejas], pero también a sí mismo, a sus carencias, a sus dudas. Quería demostrar que Dan es, a su modo, tan hombre como cualquiera, a pesar de no ser un tipo corpulento ni estar preparado para ser padre”.

Kelly visitó algunas prisiones (Grendon, Isis, Belmarsh) para empaparse de los ambientes y no caer en los lugares comunes de las historias de cárceles, algo que ya sabía evitar West en su celebrado libro. "Parece obligado escribir sobre cuchilladas en duchas o contrabando. No digo que estas cosas no sucedan. Pero pasa otra cosa con las prisiones, como descubrí cuando estuve en ellas: pueden ser un lugar realmente aburrido. Ric Renton [uno de los reclusos, Wallace, en la serie] es expresidiario y nos dio algunas notas esenciales en el proceso de escritura. Nos hizo ver, por ejemplo, que nadie camina rápido en una cárcel. Nadie camina rápido porque nadie quiere llegar donde tiene que ir. La gente puede pararse y quedarse a ver un rato lo que cuentas solo porque está aburrida".

Por otro lado, como se ve en la serie, algunos presidiarios pueden saber de filosofía tanto como el propio maestro. Nadie es solo su peor momento. "Debíamos recordarnos a nosotros mismos que, a menudo, la gente está en la cárcel por algún motivo, pero tampoco queríamos decir que todos estos hombres son monstruos y merecen estar aquí. El principio que nos guió fue tratar de ser honestos, tratar de encontrar la verdad". Un reparto con nombres de confianza como Stephen Wight (Verlo Skiff en 'Andor'), Gerard Kearns (Ian Gallagher en 'Shameless') o Nikhil Parmar (Freestone en 'Fundación') ayuda a encontrar ese equilibrio dramático.

Esto también va a doler

En su realismo y cotidianidad, 'La vida en la sombra' tiene algo de equivalente carcelario de 'Esto te va a doler', otra sagrada producción de la compañía Sister. "Me halaga que haga esa comparación", dice Kelly. “Lo que me gustaba de esa serie es que, a pesar del entorno en que se desarrollaba, nunca caía en lo melodramático. Sea como sea, ellos se centraban más que nosotros en la propia institución. Nosotros hablamos de la prisión, pero también del hijo de un preso, qué significa ser eso. Es una experiencia muy concreta que no todo el mundo comprende. Estuve en una conferencia de Children Seen And Heard, una ONG increíble que ayuda a niños con padres encarcelados. Comprendí que hay muchos niños en esa situación y nadie parece hablar de ellos. Y cuando se habla, es para catalogarlos de presos potenciales".

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Al oír noticias sobre condenas y encarcelamientos, es fácil ponerse en el pellejo de los futuros reos y elucubrar sobre qué sería de nosotros mismos entre rejas. "Yo, desde luego, lo he hecho. La cárcel da miedo a cualquiera, sobre todo si no eres, digamos, un tipo duro. Son lugares inquietantes donde, como se cuenta en el libro, un tipo puede aparecer en tu celda, quitarte la televisión y marcharse. Por otro lado, también son lugares donde la gente habla, donde la gente cocina, donde hay gente que no te cae bien y gente que sí".