Cierra el cine Truffaut "por falta de garantías": el centro de Girona se queda sin ninguna sala por primera vez en décadas

El cine Truffaut ha cerrado este martes, 14 de julio, después de que el Colectivo de Críticos de Cine de Girona haya anunciado poco antes de empezar las sesiones de tarde que deja de prestar el servicio de programación, dinamización y gestión del equipamiento por "falta de garantías jurídicas". La decisión pone fin, al menos de forma temporal, a más de veinticinco años de continuidad de un proyecto cultural que ha sido esencial para la ciudad y deja, además, el centro de Girona sin ninguna sala de cine.

El Colectivo ha comunicado que se ha visto "en la obligación" de dar por finalizada la prestación del servicio después de constatar que la orden de continuidad firmada por el alcalde, Lluc Salellas, el pasado 17 de abril no ofrecía las garantías jurídicas necesarias. El documento debía permitir que la entidad siguiera gestionando el Truffaut una vez extinguido, el 19 de abril, el contrato que estaba vigente desde 2022 y mientras no se resolviera definitivamente el nuevo concurso municipal.

Incertidumbre

Durante casi tres meses, el Col·lectiu de Crítics ha mantenido abiertas las salas, ha continuado programando películas en versión original y ha garantizado la continuidad del servicio a petición del Ayuntamiento. Lo hizo, según subraya la entidad, "con la máxima responsabilidad", priorizando el interés de la ciudadanía y asumiendo el carácter esencial de un equipamiento público que durante décadas ha sido mucho más que una simple sala de exhibición.

El conflicto viene del nuevo concurso para adjudicar la gestión del Truffaut. La licitación la ganó Rambla del Art-Cambrils AIE, una empresa tarraconense que obtuvo mayor puntuación que el Col·lectiu de Crítics, la entidad sin ánimo de lucro que había impulsado y consolidado el proyecto desde sus inicios. El resultado provocó una fuerte polémica política y cultural y una crisis de confianza en el gobierno municipal. Sin embargo, el procedimiento aún no se ha podido cerrar porque fue recurrido por el Colectivo ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, hecho que suspendió su adjudicación.

Con la retirada del Col·lectiu, el futuro inmediato del equipamiento queda ahora completamente en manos del Ayuntamiento de Girona. Por el momento, las salas no abrirán, los proyectores no se encenderán y la ciudad pierde uno de sus espacios culturales más singulares. El Truffaut ha sido durante más de un cuarto de siglo una herramienta de difusión del cine de autor, de las producciones independientes y de las versiones originales, pero también un espacio de debate, formación de públicos, festivales, ciclos, estrenos y complicidades con el tejido cultural gerundense. Esta semana se proyectaban los films "Viva", Los músicos" y "Cas 137".

El cierre tiene, por tanto, una dimensión que va mucho más allá del conflicto administrativo o jurídico. Girona pierde una infraestructura básica de su vida cultural y el Barri Vell queda sin ningún cine en funcionamiento. Mientras las administraciones proclaman la necesidad de garantizar el acceso a la cultura y proteger los proyectos arraigados en el territorio, una entidad sin ánimo de lucro que había construido y sostenido el modelo del Truffaut queda fuera de su gestión y el servicio termina interrumpido. El desenlace es lo peor posible: un concurso que debía garantizar la continuidad del cine ha terminado, de momento, provocando su cierre.