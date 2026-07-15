Barcelona tendrá una Biennal d’Arts Digitals para impulsar la escena de arte digital

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado hoy la Bienal de Artes Digitales, una plataforma para conectar, visibilizar e impulsar la escena del arte digital que se celebrará en noviembre de este año. La iniciativa se plantea como una infraestructura cultural y creativa estable con un triple objetivo: situar a Barcelona y Catalunya como un referente internacional, fomentar la coproducción entre agentes locales e internacionales y acercar las artes digitales a la ciudadanía.

La voluntad es que la cita favorezca la conexión entre pensamiento, práctica artística y ecosistema profesional para generar nuevas oportunidades de producción y visibilización. La Bienal de Artes Digitales se empezará a desplegar este año con un simposio internacional de pensamiento, un punto de encuentro profesional -el circuito-, una exposición en el Disseny Hub Barcelona (DHub) y el mapeo de iniciativas de artes digitales en todo el territorio catalán, entre otras iniciativas

La plataforma está impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y organizada por la Barcelona Creativity & Design Foundation con el apoyo del Ministerio de Cultura.

Barcelona será el epicentro de un proyecto que tendrá irradiaciones en otros puntos del territorio catalán y que, en la intersección entre arte, tecnología, sociedad e industrias creativas, quiere hacer brotar el talento local y buscar conexiones internacionales para impulsar el sector.

La plataforma nace desde el convencimiento de que la capital catalana es ya un nodo activo y diverso donde las artes digitales se han consolidado como un sector rico, diverso y en crecimiento, con múltiples agentes activos. Desde hace décadas, la ciudad ha visto crecer múltiples iniciativas en el ámbito de la cultura y creatividades digitales como los festivales Sónar+D, OFFF y Mira, la exposición Digital Impact o el Centro de Artes Digitales IDEAL, entre otros, que se han consolidado como referentes a nivel internacional. Con un ecosistema sólido y puntero que ha irradiado hacia otros puntos del territorio, Barcelona y Cataluña se han convertido en una locomotora del sector.

La Bienal de Artes Digitales está comisariada por Pep Salazar, experto en creatividad digital y director de OFFF. El reto que se plantea ahora es vincular a estos nodos, darles visibilidad y construir un relato compartido.

La voluntad de la iniciativa es convertirse en una plataforma estable e internacional, en formato de bienal, que favorezca la conexión entre pensamiento, práctica artística y ecosistema profesional para generar nuevas oportunidades de producción, colaboración y visibilidad internacional para el sector de las artes digitales como industria creativa.

La Bienal de Artes Digitales conecta, visibiliza e impulsa la escena de las artes digitales a través de cinco líneas de acción: el comisariado de exposiciones y programas, el mapeo de la escena local, la conexión entre agentes, el impulso y acompañamiento de proyectos y la mediación y discurso crítico.

Estas líneas de acción se concretarán en una serie de actividades que se desplegarán entre noviembre de 2026 y marzo de 2027 y que tendrán en el Disseny Hub Barcelona (DHub) el principal escenario. Incluirán, entre otros:

Exposición Vectores. De finales de noviembre al 14 de marzo. DHub.

Una muestra comisariada por Irma Vilà Òdena que explorará el ecosistema vivo del arte digital contemporáneo a través de las voces y prácticas de unas generaciones de artistas que trabajan con tecnologías computacionales para imaginar presentes alternativos y futuros posibles. Las obras no se limitarán a incorporar la ciencia y la tecnología, sino que las cuestionarán, reinterpretarán y pondrán en tensión. La exposición ofrecerá una oportunidad para descubrir cómo el arte digital puede convertirse en un espacio de resistencia, imaginación y pensamiento colectivo en un mundo cada vez más moldeado por los algoritmos.

Simposio. 3 y 4 de febrero de 2027. DHub.

Un espacio que pondrá en diálogo arte, tecnología, ciencia, industria y cultura digital desde una perspectiva crítica transversal y funcional. El simposio abordará el arte digital desde distintos ángulos: desde los nuevos modelos de sostenibilidad y el funcionamiento del sector hasta una escena basada en la colaboración y el trabajo en red. También pondrá en relación disciplinas diversas, dará valor a los procesos y al saber hacer que hay detrás de las obras, y abrirá espacios para pensar de dónde viene y hacia dónde puede ir el arte digital.

Circuito. 5 de febrero de 2027. DHub.

Un punto de encuentro para el sector que dará visibilidad a proyectos, herramientas e iniciativas, conectando creación, producción e instituciones. El circuito se llevará a cabo en paralelo al simposio, aprovechando la presencia de visitantes y agentes internacionales, y se centrará en el sector desde una perspectiva de negocio. Será un espacio para dar a conocer el talento del territorio, conectar proyectos y generar oportunidades de colaboración reales.