Arte
Barcelona tendrá una Biennal d’Arts Digitals para impulsar la escena de arte digital
El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado hoy la Bienal de Artes Digitales, una plataforma para conectar, visibilizar e impulsar la escena del arte digital que se celebrará en noviembre de este año. La iniciativa se plantea como una infraestructura cultural y creativa estable con un triple objetivo: situar a Barcelona y Catalunya como un referente internacional, fomentar la coproducción entre agentes locales e internacionales y acercar las artes digitales a la ciudadanía.
La voluntad es que la cita favorezca la conexión entre pensamiento, práctica artística y ecosistema profesional para generar nuevas oportunidades de producción y visibilización. La Bienal de Artes Digitales se empezará a desplegar este año con un simposio internacional de pensamiento, un punto de encuentro profesional -el circuito-, una exposición en el Disseny Hub Barcelona (DHub) y el mapeo de iniciativas de artes digitales en todo el territorio catalán, entre otras iniciativas
La plataforma está impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y organizada por la Barcelona Creativity & Design Foundation con el apoyo del Ministerio de Cultura.
Barcelona será el epicentro de un proyecto que tendrá irradiaciones en otros puntos del territorio catalán y que, en la intersección entre arte, tecnología, sociedad e industrias creativas, quiere hacer brotar el talento local y buscar conexiones internacionales para impulsar el sector.
La plataforma nace desde el convencimiento de que la capital catalana es ya un nodo activo y diverso donde las artes digitales se han consolidado como un sector rico, diverso y en crecimiento, con múltiples agentes activos. Desde hace décadas, la ciudad ha visto crecer múltiples iniciativas en el ámbito de la cultura y creatividades digitales como los festivales Sónar+D, OFFF y Mira, la exposición Digital Impact o el Centro de Artes Digitales IDEAL, entre otros, que se han consolidado como referentes a nivel internacional. Con un ecosistema sólido y puntero que ha irradiado hacia otros puntos del territorio, Barcelona y Cataluña se han convertido en una locomotora del sector.
La Bienal de Artes Digitales está comisariada por Pep Salazar, experto en creatividad digital y director de OFFF. El reto que se plantea ahora es vincular a estos nodos, darles visibilidad y construir un relato compartido.
La voluntad de la iniciativa es convertirse en una plataforma estable e internacional, en formato de bienal, que favorezca la conexión entre pensamiento, práctica artística y ecosistema profesional para generar nuevas oportunidades de producción, colaboración y visibilidad internacional para el sector de las artes digitales como industria creativa.
La Bienal de Artes Digitales conecta, visibiliza e impulsa la escena de las artes digitales a través de cinco líneas de acción: el comisariado de exposiciones y programas, el mapeo de la escena local, la conexión entre agentes, el impulso y acompañamiento de proyectos y la mediación y discurso crítico.
Estas líneas de acción se concretarán en una serie de actividades que se desplegarán entre noviembre de 2026 y marzo de 2027 y que tendrán en el Disseny Hub Barcelona (DHub) el principal escenario. Incluirán, entre otros:
Exposición Vectores. De finales de noviembre al 14 de marzo. DHub.
Una muestra comisariada por Irma Vilà Òdena que explorará el ecosistema vivo del arte digital contemporáneo a través de las voces y prácticas de unas generaciones de artistas que trabajan con tecnologías computacionales para imaginar presentes alternativos y futuros posibles. Las obras no se limitarán a incorporar la ciencia y la tecnología, sino que las cuestionarán, reinterpretarán y pondrán en tensión. La exposición ofrecerá una oportunidad para descubrir cómo el arte digital puede convertirse en un espacio de resistencia, imaginación y pensamiento colectivo en un mundo cada vez más moldeado por los algoritmos.
Simposio. 3 y 4 de febrero de 2027. DHub.
Un espacio que pondrá en diálogo arte, tecnología, ciencia, industria y cultura digital desde una perspectiva crítica transversal y funcional. El simposio abordará el arte digital desde distintos ángulos: desde los nuevos modelos de sostenibilidad y el funcionamiento del sector hasta una escena basada en la colaboración y el trabajo en red. También pondrá en relación disciplinas diversas, dará valor a los procesos y al saber hacer que hay detrás de las obras, y abrirá espacios para pensar de dónde viene y hacia dónde puede ir el arte digital.
Circuito. 5 de febrero de 2027. DHub.
Un punto de encuentro para el sector que dará visibilidad a proyectos, herramientas e iniciativas, conectando creación, producción e instituciones. El circuito se llevará a cabo en paralelo al simposio, aprovechando la presencia de visitantes y agentes internacionales, y se centrará en el sector desde una perspectiva de negocio. Será un espacio para dar a conocer el talento del territorio, conectar proyectos y generar oportunidades de colaboración reales.
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