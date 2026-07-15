Ana Torroja: "Yo intentaba encontrar mi sitio, pero siempre venía la pregunta de Mecano y eso me frustraba"

Ana Torroja confiesa que estuvo cerca de tirar la toalla hace pocos años, si bien recuperó la confianza en sí misma hasta el punto de vincularse como autora en todas las canciones de su nuevo álbum, ‘Se ha acabado el show’, que muestra este jueves en el Palau.

“No me dejes, no, no me dejes sin canción”, dice el tema que da título al álbum. ¿Se lo está diciendo a sí misma?

Es una conversación conmigo misma, sí, entre Ana, persona, mujer del día a día, y Ana, artista. Yo no me planteé hacer un disco, sino dos o tres canciones para arrancar una gira. Pero cuando me senté a ver qué quería hacer, no se me ocurría nada. Me faltaba la chispa. Por eso me pregunté si quizás, quizás, se había acabado el ‘show’ para mí. Pero, luego, como siempre, se hace la magia y dices: ¿y por qué esto no lo cuento? Seguramente no sea la única persona en el mundo que se haya planteado si seguir o dejarlo. Pero, al final, no existe Ana de Mecano sin Ana Torroja, y viceversa, y ambas se tienen que dar su espacio.

Es su primer álbum en el que su nombre aparece como coautora de todas las canciones. ¿De las letras, esencialmente?

Sobre todo, de las letras, sí. Cuando pides canciones para Ana Torroja la gente se va a Mecano, y esa Ana ya no está. Mecano ya fue. Esas canciones siguen hoy vivas y no hay nada que vaya a equipararse a ellas. Sería absurdo, y yo tengo otro modo de contar las cosas. Entonces, empecé a hablar con autores jóvenes, muchos ‘indies’, de México y de aquí, y se hizo la magia y hubo sesiones de estudio que fueron terapéuticas.

La cantante Ana Torroja, el pasado 9 de julio en Barcelona. / Jordi Otix

Entre sus colaboradores está Andrés Levin, un clásico, así como los mexicanos Ximena Sariñana y Diego Ortega. Con éste firma ‘La maleta’. ¿De qué equipaje habla?

Nos pusimos a hablar de esa pregunta que me hacen mucho los periodistas, de si no tengo nostalgia de Mecano. Yo digo que no, porque viene conmigo en mi maleta. Ese bagaje nunca he dejado de cantarlo porque está vigente y vivo. En ‘La maleta’ hablo de cuando Jose deja el grupo, que no hay una despedida como tal, y yo me encuentro en el limbo, teniendo que tomar una decisión, si seguir en la música o no. Me doy cuenta de que tengo que empezar de cero: no tengo a Nacho y a Jose, y tengo que saber quién quiero ser yo musicalmente. Y tomar las riendas, como digo al final de la canción.

Cuando habla del momento en que Jose dejó Mecano, ¿se refiere tras publicar el disco final, la recopilación con ocho canciones nuevas ‘Ana Jose Nacho’, en 1998? Nacho dijo entonces, en una entrevista a este diario, que Mecano saldría de gira, algo que no ocurrió. ¿Cómo fue?

Jose dijo algo así como que no sentía querer estar en un grupo de pop. Fue una ducha de agua fría, una sorpresa para todos. Estábamos en una gala, nos acababan de dar el Premio a la Trayectoria [en los premios Amigo] y él quería dejar claro que se iba a oír bien. Para mí fue doloroso y difícil de gestionar.

Seguir sin él no se planteó.

Nunca, porque Mecano éramos tres. Iba a estar cojo si faltaba uno.

La cantante Ana Torroja, el pasado 9 de julio en Barcelona. / Jordi Otix

Entonces, ¿la razón por la que nunca ha vuelto el grupo es José María Cano?

Es que no ha sido ni uno ni otro. Cada uno empezó su camino en solitario y no nos hemos querido salir de él, o no nos hemos salido porque estábamos en medio de algo. Estamos todos muy cómodos, cada uno por nuestra cuenta.

Con su carrera en solitario hemos descubierto que usted es autora, algo que con Mecano no se visibilizó. ¿Se sentía coartada por el talento de Nacho y Jose?

Yo nunca me lo planteé. De hecho, una vez, Nacho estaba haciendo una canción, ‘El mosquito’, y me llamó: “Oye, me hace falta un estribillo aquí, ¿me ayudas?”. Me puse nerviosísima, tarde una semana en hacer cuatro frases. Y quedé como coautora, solo en esa canción. Pero lo sufrí tanto que me dije: “no, no quiero”. Estaba más centrada en mi labor de, ¿cómo se dice, ‘frontwoman’? Cantar y emocionar y todas esas cosas. Pero en un libro que se llama ‘Los tesoros de Mecano’ sale un cuestionario de los años 80 en el que me preguntaban “¿cuál es tu mayor deseo?” y yo respondí: “Hacer un disco compuesto enteramente por mí”.

Antes, daba la impresión de que preguntarle por Mecano era delicado y podía incomodarla, pero ahora es usted quien menciona al grupo con naturalidad. ¿Qué ha cambiado?

Es que yo intentaba encontrar mi sitio, pero siempre venía la pregunta de Mecano y eso me frustraba. Pensaba que nada de lo que yo hiciera sería suficiente. Nunca me he intentado equiparar. También está el hecho de que no hubo una despedida.

Ahora se llevan las giras de despedida (y luego las de regreso). En otros tiempos, los grupos se separaban y punto, sin ‘tour’ de adiós: Abba, The Police, Dire Straits...

Sí, sí, es verdad. Pero nosotros acabábamos de sacar un disco, se suponía que íbamos a hacer una gira... Yo creo que esa herida el público aún no la ha cerrado, y eso lo he entendido después. Cuando en mis conciertos llegan las canciones de Mecano, obviamente es espectacular. La gente las vuelve a vivir.

Una gira importante que hizo en solitario fue ‘Girados’, en 2000, con Miguel Bosé.

Ah, fue increíble. Era la primera vez que me subía a un escenario como solista, aunque de la mano de Miguel, y aprendí muchísimo. Sentí que sola podía, que seguía conectando con el público, que estaba cómoda. Miguel me enseñó a saber decir que no y a no tener miedo a equivocarme, porque yo soy Doña Dudas.

No le preguntaré si tiene las mismas opiniones que él, pero...

¡De hecho, no! (ríe).

La cantante Ana Torroja, el pasado 9 de julio en Barcelona. / Jordi Otix

De acuerdo, ¿pero qué le parece la evolución de su figura pública, tan divisiva, arriesgándose a perder público?

No lo ha perdido, ha hecho una gira increíble. Yo creo que, a la gente, al final, le da igual, va a verle por ser quien es, por la persona y por la música, que te ha hecho conectar con él. Yo también tengo ‘haters’... No doy importancia a esas cosas. Es el Bosé de siempre, porque siempre le ha gustado la polémica. Y es muy firme en lo que opina. Yo lo respeto. Respeto las opiniones de todo el mundo. Libertad de opinión, libertad de expresión.

En el Palau sonarán muchas canciones de Mecano, además de las suyas en solitario. Hay un afán redoblado por escuchar ‘hits’ que hagan viajar en el tiempo y parece que cuesta presentar un álbum.

Sí, cuesta. La gente quiere revivir lo que vivió. Pero a mí me pasa también como público y, si voy a ver a los Rolling Stones, quiero que me canten ‘Angie’, que fue mi primer beso. Es muy terapéutico, catártico. Por eso los conciertos son tan necesarios.

Antes decía que después de Mecano debía descubrir quién quería ser musicalmente, dónde estaba su identidad como artista en solitario. Ya lo debe haber descubierto.

Pues mira, lo que he descubierto es que mi identidad es mi voz. Que cualquier cosa que cante se convierte en una canción de Ana Torroja. Eso me permite jugar con diferentes palos, probar cosas, y me divierte.

Así que ni estamos ante el final del ‘show’, ni ante su última gira.

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No, hay veces que hay que tocar fondo para luego volver a subir, y eso es un poco lo que sentí. Necesitaba recuperar y sentir ganas de contar cosas otra vez.