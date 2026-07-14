Los samuráis que se maravillaron con Montserrat

Unos samuráis visitaron hace más de 400 años el monasterio de Montserrat, después de emprender dos expediciones con las que recorrieron el mundo en barco. Estos primeros contactos entre las culturas catalana y japonesa se produjeron entre finales del siglo XVI y principios del XVII, cuando el santuario sirvió de refugio a samuráis, jóvenes religiosos y diplomáticos japoneses, algunos para demostrar la influencia que el cristianismo tenía en el país nipón y otros para negociar acuerdos comerciales con el Imperio español. El denominador común, sin embargo, fue la profunda devoción que el macizo despertó en todos ellos.

La primera expedición tuvo lugar en 1585, cuando cuatro jóvenes conversos y el sacerdote Diogo de Mesquita emprendieron un largo viaje para visitar al Papa y demostrarle la influencia que tenía el cristianismo en el país. «Desde la creación de los jesuitas, por sant Ignasi de Loiola, empezó a extenderse por todo el mundo, también por Àsia», según explica Adrià Martínez, integrante de la asociación catalanojaponesa Wa Rei Ryu. «En Japó, la religión entró con fuerza y, de hecho, muchos señores feudales (daimios) se convirtieron, lo que significó que también lo hiciera la población que estaba bajo su autoridad», añade.

El primer viaje lo hicieron cuatro jóvenes de 14 años que eran hijos o parientes de señores feudales

Así, para mostrar al Santo Padre el poder de los misioneros jesuitas y del catolicismo en Japó, cuatro jóvenes acomodados, hijos de samuráis o parientes de señores feudales, de unos 14 años, formaron la Ambaixada Tensho y emprendieron un viaje de varios meses hasta Europa. Durante el trayecto, bordearon el continente africano hasta llegar a Portugal. Ya por tierra, se dirigieron hasta Roma, pasando por Madrid, donde se reunieron con el rey Felip II, Toledo, Alacant y Mallorca. Una vez en su destino final, los jóvenes aprovecharon para formarse en filosofía y teología y para ordenarse sacerdotes. De este modo, podrían volver a Japó para predicar el cristianismo.

Fue durante el viaje de vuelta cuando los jóvenes hicieron una parada en el monasterio de Montserrat, donde llegaron a pasar algunas noches. Su estancia en Europa duró unos nueve años, así que regresaron a su país de origen en 1594. «Durante esos años, Japó vivió una época muy convulsa, con guerras civiles y conflictos por el poder», apunta Martínez. De hecho, con el inicio del shogunato Tokugawa (el último régimen feudal del país), «la nación se cerró mucho e incluso prohibió el cristianismo». De modo que los jóvenes llegaron a un Japó completamente diferente del que habían dejado.

Uno de estos cuatro chicos que regresó al país nipón acabó muriendo después de forma violenta y, de hecho, hoy en día es considerado un mártir.

Tratados de colaboración

La segunda expedición japonesa que pasó por Montserrat tuvo lugar en 1613. Conocida como la Ambaixada Keichō y liderada por el importante samurái veterano Hasekura Tsunenaga, estaba formada por unas 150 personas, entre samuráis, funcionarios y comerciantes. En este caso, sin embargo, el viaje perseguía fines diplomáticos y comerciales, ya que querían firmar distintos tratados de colaboración con el Imperio español y el Vaticano. Con Roma como destino final para reunirse con el Papa, los japoneses hicieron un periplo por distintos lugares del Estado, donde dejaron una huella muy profunda.

Como consta en el libro del historiador y cronista italiano Scipione Amati, que ejerció de guía e intérprete en territorio español, los tripulantes embarcaron en la ciudad de Sendai. En este caso, siguieron una nueva ruta que bordeaba el continente norteamericano hasta México. Desde allí, se trasladaron a Europa, entrando por Coria del Río (Sevilla), desde donde continuaron su trayecto por tierra, pasando por Madrid, donde también los recibió el rey Felip II.

Esta parada fue especialmente significativa porque, aunque las negociaciones finalmente no prosperaron, el samurái Tsunenaga aprovechó para convertirse a la religión católica al ser bautizado por el capellán del monarca.

Profunda devoción

Continuando el trayecto hasta Roma, hicieron una parada en Catalunya, concretamente en Barcelona y en el monasterio de Montserrat, donde pasaron algunas noches. Según relató el cronista Amati, los japoneses manifestaron su profunda devoción por el santuario e incluso expresaron al abad que «les parecía tan admirable como los templos de su país».

Después de llegar al Vaticano e intentar formalizar otros acuerdos, la embajada regresó a Japó en 1620. Y aunque los estudiosos dudan de si el samurái se convirtió al cristianismo de forma sincera o solo para intentar ganarse el favor del rey, su paso por el país dejó una huella profunda, sobre todo en Andalucía.

Noticias relacionadas

Hasta tal punto que «algunos de los integrantes de esta delegación se establecieron en Coria del Río y por eso todavía hoy hay personas que tienen Japón como apellido», apunta Martínez. De hecho, este episodio histórico inspiró la película española Los Japón (2019), protagonizada por los actores Dani Rovira y María León.

Fuente: Diari de Girona