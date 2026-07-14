La música en directo cuadruplica su facturación en Catalunya en 25 años mientras que la grabada queda reducida a una cuarta parte

La evolución de la industria musical catalana en los últimos 25 años da una primera foto boyante, con un aumento del 74% de los ingresos (alcanzando los 265 millones de euros en 2025), si bien presenta una marcada división entre la música grabada y el directo. Mientras el sector ‘live’ ha visto cuadruplicar su facturación, al discográfico le ha pasado lo contrario, se ha visto reducido a una cuarta parte de lo que fue.

Esta es la conclusión del ‘Anuari de la Música 2026’, publicado por el Grup Enderrock y ARC (Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya) y presentado este martes en la SGAE. Es la nueva edición de un informe anual que cumple 25 años, período en el que “la música en directo en Catalunya ha vivido el mayor crecimiento de la historia”, destacó Lluís Gendrau, director editorial del anuario junto con Jordi Novell.

El directo representó una facturación de 244 millones de euros, frente a los 70 de 2001, y mayor es todavía el aumento de los asistentes a conciertos, al pasar de 4,4 millones (2001) a 23,8 (2025), un 441% más, si bien el porcentaje de ciudadanos que van a actuaciones en vivo se he reducido ligeramente el último año: un 44,2%, frente al 45,4% de 2024. Entre los motivos que impiden asistir a conciertos, el primero es la falta de interés personal (35,9%), seguido de la falta de tiempo (31,9%) y del precio de las entradas (21,8%).

Los macrofestivales no vislumbran señales de agotamiento: el 10,1% de los consultados asistió a uno, la misma cifra que el año anterior, y atrajeron al 62,9% de los asistentes a festivales (el 62,4% en 2024). En el otro lado de la balanza están las salas, que en 2025 vieron reducir su volumen de asistentes en un 4%, y su facturación, en un 10%, pese a que programaron un 13% de conciertos más que en 2024.

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La radiografía es muy distinta en el sector fonográfico, un ecosistema de empresas independientes que, tras una década de recuperación de la caída sufrida a principios de siglo por la crisis del formato físico, en 2025 vio bajar la facturación de 22,1 a 21,1 millones (en 2003 fueron 82). Números que contrastan con el aumento mercado español, con peso de las multinacionales, que subió un 19%, de 568 a 674 millones. Jordi Puig, presidente de la asociación sectorial Apecat, lo atribuye en el anuario a varios factores, como “la venta o cesión de catálogos que podrían haber tenido un impacto en la facturación”, por parte de sellos catalanes, y “la presión de los algoritmos”, en las plataformas, “sobre las lenguas minorizadas”.