La muerte de Luis Goytisolo, gran renovador de la novela española, pone fin a una saga literaria capital

Luis Goytisolo (1935-2026) tenía apenas tres años cuando el 17 de marzo de 1938 un bombardeo de la aviación italiana acabó con la vida de su madre, Julia Gay, frente al cine Coliseum. Había de pasar bastante tiempo antes de que el escritor barcelonés, que falleció el pasado domingo a los 91 años, comprendiera el profundo impacto que aquella tragedia prematura había tenido no solo en la vida familiar sino también en su fecunda e innovadora obra literaria. "Ahora sé que mi obra está influida por el dolor de mi propia niñez", afirmó en 2015 después de publicar 'El sueño de San Luis', un singular ensayo en el que el autor utilizó una clave autobiográfica, casi psicoanalítica, para analizar su propia creación literaria.

En el apéndice fotográfico que acompañaba al texto de aquel libro aparecía, entre otras, una fotografía del joven Luis junto a sus dos hermanos mayores, José Agustín y Juan, con los que formó un insólito trío de escritores unidos por el duelo y por el deseo de escapar, cada uno a su manera, de un entorno burgués, triste y decadente que se había amoldado al régimen franquista. En 'Los Goytisolo' (Anagrama), la biografía que Miquel Dalmau escribió sobre la familia, Luis aparece retratado como un niño mimado y encantador que observaba a distancia las peleas de sus hermanos mientras cultivaba una precoz vocación literaria para la que parecía estar naturalmente dotado.

Debut y cárcel

El primer fruto importante de esa temprana vocación fue 'Las afueras', una audaz novela formada por siete relatos urbanos en apariencia inconexos que en 1958 ganó el primer Premio Biblioteca Breve. Para cuando se publicó 'Las afueras', Luis Goytisolo ya había ingresado en el PSUC, aunque siempre sostuvo que él nunca fue comunista y que esa militancia era solo una manera de oponerse al franquismo. En 1961, a la vuelta de un viaje a Praga, donde había asistido a un congreso del PCE, fue detenido y acabó en la cárcel de Carabanchel. En los cuatro meses que pasó allí, buena parte en régimen de aislamiento, empezó a tomar notas para la que sería su gran obra, la tetralogía 'Antagonía'.

Luis Goytisolo, en 1980 / Wikimedia

Publicada en cuatro partes entre 1973 y 1981 (en 2012, la editorial Anagrama las reunió al fin en un solo volumen), 'Antagonía' es una cumbre de la narrativa europea de la segunda mitad del siglo XX, no solo por su ambición sino por sus logros. También es una pieza clave en el paso de la novela social que dominaba el panorama de la escritura en España a la renovación experimental. Empleando de forma pionera recursos que hoy nos son familiares como propios de la autoficción y la metaliteratura, la obra examina la transformación de la sociedad española entre el final de la Guerra Civil y los años de la Transición al tiempo que propone una indagación sobre la creación literaria. El autor siempre se refirió a ella como el "epicentro" de toda su producción.

Academia y premios

Una producción de vocación cosmopolita que continuó con títulos como 'Estela del fuego que se aleja' (que ganó el Premio de la Crítica en 1985), 'La paradoja del ave migratoria' (1987) y 'Estatua con palomas' (1992), galardonada con el Premio Nacional de Narrativa. En 1994, fue elegido miembro de la Real Academia Española, donde ocupó el sillón C en sustitución del poeta Luis Rosales, y celebró el nombramiento con la publicación de una serie de novelas más accesibles entre las que figura el mayor éxito de ventas de su carrera, 'Placer licuante' (1997), una historia de amor, celos y venganza de alto voltaje sexual.

El erotismo está también presente en 'Diario de 360 grados' (2000), obra que inaugura una nueva etapa en su trayectoria marcada por la diversidad de intereses y la búsqueda de nuevas formas. Abundan en estos años los reconocimientos: Premio Anagrama de Ensayo en 2013 por ‘Naturaleza de la novela’, Premio Nacional de las Letras ese mismo año, Premio Carlos Fuentes en 2018… Le faltó el Cervantes, que sí obtuvo su hermano Juan en 2015. Luis Goytisolo pasó sus últimos años apartado del ajetreo urbano en un antiguo molino de Vimbodí (Conca de Barberà) junto a su segunda esposa, la periodista Elvira Huelbes, y allí murió el domingo a los 91 años.