Muere Luis Goytisolo, escritor y académico de la RAE, a los 91 años

El escritor Luis Goytisolo, miembro de la Real Academia Española, falleció el domingo 12 de julio en Vimbodí, Tarragona, a los 91 años. A lo largo de su trayectoria desarrolló una amplia producción literaria. Entre sus obras más destacadas se encuentra 'Antagonía', una tetralogía integrada por 'Recuento', 'Los verdes de mayo hasta el mar', 'La cólera de Aquiles' y 'Teoría del conocimiento'.

Goytisolo fue elegido académico de la RAE el 24 de marzo de 1994 y pasó a ocupar el sillón C. Ingresó oficialmente en la institución el 29 de enero de 1995 con la lectura del discurso 'El impacto de la imagen en la narrativa española contemporánea', al que respondió Francisco Ayala en representación de la Academia. Dentro de la corporación, formó parte de la Junta de Gobierno como vocal entre 2000 y 2002 y ejerció como censor desde 2000 hasta 2008.

Su bibliografía incluye novelas como 'Las afueras' (1958), 'Las mismas palabras' (1963), 'Ojos, círculos, búhos' (1971), 'Devoraciones' (1976), 'Fábulas' (1981), 'Estela del fuego que se aleja' (1984), 'Investigaciones y conjeturas de Claudio Mendoza' (1985), 'La paradoja del ave migratoria' (1987), 'Estatua con palomas' (1992), 'Mzungo' (1996), 'Placer licuante' (1997), 'Escalera hacia el cielo' (1999), 'Diario de 360º' (2000), 'Liberación' (2003), 'Oído atento a los pájaros' (2006), 'El lago en las pupilas' (2012) y 'Coincidencias' (2017). En 2019 apareció 'Chispas', una de sus últimas publicaciones.

Asimismo, escribió 'Índico' (1992) y los ensayos 'Naturaleza de la novela' (2013) y 'El sueño de San Luis' (2015). El manuscrito de esta última obra fue entregado por el autor a la Biblioteca Nacional de España. En 2016 publicó 'El atasco y demás fábulas', volumen que reúne notas, pensamientos y aforismos elaborados durante cuatro décadas.

Además de su actividad literaria, colaboró con varios medios de comunicación, entre ellos el diario 'El País'. Una parte de sus textos ensayísticos quedó recogida en 'El porvenir de la palabra', publicado en 2002. También trabajó en el ámbito audiovisual como guionista de documentales para televisión. Entre ellos figuran las series 'Índico' y 'Mediterráneo', emitidas por Televisión Española; esta última fue también dirigida por el propio escritor.

Su carrera recibió numerosos reconocimientos. En 1957 obtuvo el Premio Sésamo y, un año más tarde, el Premio Biblioteca Breve por 'Las afueras', novela que volvió a editarse en 2018. A estos galardones se sumaron el Premio Ciudad de Barcelona en 1976, el Premio de la Crítica por 'Estela del fuego que se aleja' en 1984 y el Premio Nacional de Narrativa por 'Estatua con palomas' en 1993.

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En 2013 fue distinguido con el Premio Anagrama de Ensayo por 'Naturaleza de la novela' y con el Premio Nacional de las Letras. Cinco años después, en julio de 2018, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México le concedió el Premio Internacional Carlos Fuentes.