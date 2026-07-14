Laura Autonell hace un homenaje a las librerías y al comercio de proximidad en su segunda novela

La escritora Laura Autonell (Taradell, 1963) ha presentado este martes su última novela, ‘La Llibreria de les Hores Mortes’ (Columna Edicions), en La Central del Raval. La obra, que se publicó el 6 de mayo, ya cuenta con dos ediciones. Ambientada en el Raval, la novela trata sobre la historia de Etna, una treintañera que, de la noche a la mañana, y al descubrir que su padre la ha desheredado tras su muerte, pasa de tener una vida de lujos y un futuro asegurado a quedarse sin nada. Esta nueva situación la lleva a descubrir que todo lo que creía sobre su vida y su familia era, en realidad, una mentira. A partir de ahí, la protagonista se muda al barrio del Raval, donde abre una librería para indagar en sus orígenes y, gracias a una serie de personajes que se entrelazarán en su camino, empezará a reconstruir su vida.

Siendo un homenaje a las librerías y a la lectura y queriendo mostrar que los libros pueden cambiar vidas, Autonell utiliza una librería como el espacio de encuentro de los personajes. Para la autora, que siempre ha trabajado en su tienda de deportes en Taradell, el comercio de proximidad es esencial, ya que los clientes acaban convirtiéndose en mucho más que compradores: “Las tiendas acogen a los clientes, los cuales acaban siendo amigos. En el caso de las librerías, estas tienen un punto mágico. Entraría y no saldría porque me leería todos los libros y, ahora mismo, necesitan que la gente compre en ellas”.

El Raval es el escenario donde se desarrolla toda la trama. La elección del barrio vino porque Autonell, que después de autopublicar su primera novela en 2022 ‘Un polsim de sal’ (Grupo Editorial Círculo Rojo SL) se apuntó a cursos de escritura en el Ateneu Barcelonès, quería mostrar la diversidad que se puede encontrar en la capital catalana. “Mi protagonista tenía que caer de muy arriba a muy abajo. En Barcelona tienes la parte alta rica y acomodada, y también tienes lugares como el Raval, así que el contraste podía ser más monumental”, ha compartido la escritora. En este sentido, la autora considera que tendrían que hacerse acciones en el barrio para dignificarlo: “Veo el Raval de otra manera, pero desgraciadamente es un barrio degradado. Aunque como digo en la novela, siempre hay gente buena que tiene ganas de tirar el barrio hacia adelante”.

Éxito de venta

Otro de los ejes de la obra son esos personajes que van asiduamente a la librería y que acaban convirtiéndose en personas de confianza. Glòria Gasch, directora editorial de Columna Edicions, ha remarcado la importancia de “la familia que escogemos” y “los vínculos fuera de los lazos de sangre”, que acaban siendo más que amigos. Autonell ha asegurado que todos los personajes son inventados, pero Santiago, un hombre que vive en la calle al cual le gusta leer, tiene parte de realidad: “Me puse a mirar el Raval por Google Maps y en una de las calles vi a un indigente que llevaba muchos años ahí y que tenía un libro entre las manos, aunque nunca llegué a hablar con él para no contaminar a mi personaje”.

La novela lleva en la lista de los libros más vendidos en catalán desde su lanzamiento, algo que Gasch atribuye no solo al fenómeno del boca-oreja o a la reivindicación del gremio de que se valore su trabajo, sino al deseo de los lectores de encontrar libros alegres: “La gente busca historias luminosas porque después de la pandemia hubo un cambio de chip que hizo que las personas quieran evadirse con la lectura con historias que no sean sórdidas, negras o deprimentes”. “Es una novela que, en el fondo, quiere ser optimista. La vida no es de color de rosa porque siempre hay altibajos, pero en este caso hay el punto trágico justo”, ha añadido Autonell.

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Aunque su carrera literaria es reciente, la escritora asegura que no le importa haber empezado “tarde”. Sin embargo, sí reconoce que le afectó, a la hora de empezar a escribir, la muerte de su marido hace seis años: “Todas las horas que tendría que estar con él las paso con la escritura. Las circunstancias de la vida te llevan hacia un lado u otro, pero para mí vivir esto es un sueño”. En diciembre, la autora se jubilará de la tienda y piensa dedicar su tiempo completo a la escritura. Con las ganas de reescribir ‘Un polsim de sal’, el éxito que está teniendo con ‘La Llibreria de les Hores Mortes’ y la idea de una nueva novela que ya ha empezado a plasmar, el camino de libros de Autonell aún tiene recorrido: “Lo que me quede de vida, sea mucho o poco, lo dedicaré a escribir”.