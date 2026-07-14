El 'Human requiem' del Orfeó Català, una experiencia casi interactiva en el Tinell: "Es una obra necesaria en estos tiempos en que los superricos sueñan con ser inmortales"

El 'Human requiem', una propuesta artística del dramaturgo y emprendedor cultural Jochen Sandig, fiel aliado de Sasha Waltz, está entusiasmado ante la nueva versión del 'Réquiem alemán' de Brahms escenificado que este fin de semana representará el Orfeó Català junto al barítono Ferran Albrich y un piano a cuatro manos con Pau Casan y Pau Pere en el Saló del Tinell. Una apuesta singular del Festival Grec, solo apta para 280 personas cada pase que permitirá una conexión con la obra de Brahms. En ella los cantantes circulan por la sala y se acercan y cantan a un palmo del público en una experiencia casi inmersiva con una puesta en escena coreografiada y adaptada al espacio de Jochen Sandig.

Tanto el estreno en Barcelona de esta obra, este sábado en el Saló del Tinell, como la función del domingo han agotado las localidades. Pero volverán a interpretar el 'Réquiem alemán' de Brahms el próximo 20 de septiembre en un concierto benéfico en solidaridad con los afectados por el terremoto en Venezuela que se hará en el Palau de la Música Catalana. No tendrá el original formato del 'Human requiem', pero esperan que la emoción llegue por igual aunque no será lo mismo de vivir la música en la antigua sala de ceremonias del antiguo Palacio Real, residencia de los condes de Barcelona y de los reyes de la Corona de Aragón después, construida en el siglo XIV.

Emoción a tope

"Espero no llorar en las actuaciones porque en los ensayos no pude evitarlo", ha declarado Tarragó. Los cantores han aprendido de memoria la obra para poder interpretar esta versión teatralizada. La pieza de Brahms, estrenada con sus siete movimientos hace un siglo y medio, es para Sandig una ceremonia fúnebre que invita a celebrar la vida. Así ha concebido su puesta en escena. "Es una obra sobre la mortalidad, algo que nos va a tocar a todos, algo necesario en estos tiempos en que los superricos sueñan con ser inmortales", ha declarado el director, fiel aliado de la prestigiosa compañía de danza Sasha Waltz. "Invita a vivir la vida y a apreciarla como un regalo que dejamos a la siguiente generación".

"Es una obra sobre la mortalidad, algo necesario en estos tiempos en que los superricos sueñan con ser inmortales" Jochen Sandig

Más allá de contar con todos los intérpretes catalanes -algo insólito-, el director le ha añadido otro toque catalán: una sardana bailada. "Esta obra nos conecta como colectivo. Entramos en la sala como individuos y salimos de ella como colectividad". Y la metáfora de esa unión la recrea con una sardana que los cantores incorporan a su interpretación. Todo un reto. Y más teniendo en cuenta que este fin de semana han estado ensayando sin aire acondicionado en la sala que, por suerte, ya está arreglado.

Despedida de Halsey

La versión de este 'Human requiem' será diferente en Barcelona no solo por ese elemento nuevo sino por la manera de iniciar la pieza: empezará en la plaza del Rei, que desde el 2008 no se usa como escenario del Grec, y después cantantes y público penetrarán en el Saló del Tinell. Es un espacio histórico "preciosa acústica", ha dicho el británico Simon Halsey, un referente en el repertorio coral que se despide con este concierto de su relación de 10 años con la Fundació Orfeó-Palau.

El Orfeó Català es hoy el coro más flexible y enérgico que existe. No conozco otro con tal calidad vocal" Simon Halsey

Se va por la puerta grande tras conseguir todos los objetivos marcados, agradeciendo el trabajo a quienes le precedieron y a su equipo de colaboradores, con Pablo Larraz y Xavier Puig, entre otros. Halsey estuvo en el origen de este 'Human requiem', una producción original del Rundfunkchor de Berlín en cooperación con Sasha Waltz &Guests y Radialsystem, que desde su estreno en 2012 se ha representado en Nueva York, Hong Kong, Atenas, Bruselas, Amsterdam, Granada y Adelaida.

Es la primera vez que un coro diferente al Rundfunkchor interpreta 'Human requiem'. "El Orfeó Català es hoy el coro más flexible y enérgico que existe en el mundo hoy en día. No conozco ningún otro con tal calidad vocal, y esto no es solo mérito mío sino de todo el trabajo realizado a lo largo de su historia", ha destacado Halsey respecto al conjunto creado en 1891. Halsey seguirá teniendo la puerta abierta a nuevas colaboraciones, pero ya no ocupará cargo alguno en el organigrama.