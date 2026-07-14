La confusión entre el uso de Roda y Rodes para designar el monasterio ampurdanés

El pasado 28 de junio cerró sus puertas en el Museu Nacional d'Art de Catalunya una de las exposiciones que más proyección ha tenido en los últimos tiempos, totalmente vinculada al pasado ampurdanés. Hablamos de Sant Pere de Rodes i el Mestre de Cabestany. La creació d'un mite, comisariada por Manuel Castiñeiras. La muestra, muy elogiada por historiadores y especialistas en el románico y en la figura del Mestre de Cabestany, ha vuelto a poner sobre la mesa un largo debate que el doctor en Filología Catalana, Narcís Garolera, describe como «confusión». ¿Hay que decir Roda o Rodes cuando hablamos de Sant Pere de Roda/es? Garolera lo tiene muy claro y los documentos históricos, incluso algunos expuestos en la exposición del Mestre de Cabestany, le dan la razón: hay que decir Roda. En este sentido, Garolera reconoce que «los ampurdaneses siempre han dicho Sant Pere de Roda y rechazan la denominación actual». El propio lingüista Joan Coromines ya lo decía, recuerda Garolera: «Rodes no lo ha dicho nunca nadie».

Narcís Garolera explica que «en la Edad Media (siglos XIII-XV) el nombre del monasterio es, en latín, Sanctus Petrus Rodarum o ... de Rodis, y, en catalán, Sant Pere de Rodas o ... de Rodes, por confusión con el cercano cenobio de Santa Maria de Roses, entonces denominado de Rodes. En documentos de los siglos XI-XII, sin embargo, encontramos Roda o Rode». Como segundo argumento, el doctor en Filología añade que «en los siglos XVI-XVIII, cuando la localidad cercana ya tiene el nombre de Roses, aparecen en los documentos numerosos testimonios de Roda, alternando con Rodes por tradición erudita medieval. Los mapas de la época consignan Roda».

Por otro lado, Narcís Garolera introduce un tercer argumento histórico: «A partir del siglo XVIII, y sobre todo durante los siglos XIX y XX, la única forma del nombre del monasterio es Roda, que encontramos utilizada por todos los escritores, desde Jacint Verdaguer hasta Josep Pla, pero también por periodistas, geógrafos e historiadores». Según explica, la confusión empezó a generarse a partir de 1980, cuando «se volvió a utilizar, en algunas publicaciones, la antigua forma Rodes, a propuesta del historiador de Palafrugell, Joan Badia i Homs, autor del volumen IV de la Gran geografia comarcal de Catalunya». Según admite Narcís Garolera, «la recuperación de la denominación medieval es sancionada por la Gran Enciclopèdia Catalana y adoptada por el Institut d'Estudis Catalans». Finalmente, el gobierno de la Generalitat la impuso en todos los usos públicos, desde señales viarias hasta publicaciones.

En este sentido, el doctor Garolera pone de manifiesto que hay muestras de contradicción evidente, como el hecho de que en los carteles de la Generalitat, en el monasterio y en las carreteras de l'Alt Empordà, leemos «Sant Pere de Rodes». Sin embargo, al lado o encima de la indicación, el municipio mantiene la denominación tradicional: Sant Pere de Roda. Para concluir su argumentario, Narcís Garolera recupera, de nuevo, la voz de Joan Coromines. «En su Onomasticon Cataloniae demostró documentalmente, y de forma contundente, que el nombre del cenobio ampurdanés ha sido siempre Sant Pere de Roda, que tiene un origen diferente del nombre de la vecina localidad de Roses. Tanto el nombre del monasterio como el de la sierra que lo rodea proceden del céltico Rauta > Rota, no del griego Rhode».

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La denominación Rodes

Aun así, hay voces que defienden la otra opción, Rodes, como la forma más correcta y tradicional, ya que, hasta que los monjes desaparecieron, se denominó Rodes, como las dos ruedas que aparecen en el escudo del monasterio. En esta línea, hace unos años, la doctora en Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media, Tània Alaix, y el catedrático de Paleografía, Codicología y Diplomática, Jesús Alturo, defendieron, con todo tipo de ejemplos, la denominación en plural «como la más antigua y la única utilizada en diplomas de tanta importancia como la donación que Tassi y su esposa hicieron en 932 al monasterio o en la bula del papa Benet VI dirigida al monasterio “in monte quem dicunt Rodas”». En un artículo publicado con motivo de las Vintenes Trobades Culturals Pirinenques, celebradas hace tres años, escribían: «Los más antiguos y los más recientes ocupantes del monasterio de Sant Pere, y los habitantes más antiguos de su término, utilizaron y oyeron siempre y en todo momento como verdadera la denominación Rodes, que convivió muy esporádicamente y de forma escasa con la forma Roda no antes del siglo XV y que ahora parece que se quiere oficializar, alegando una antigüedad de denominación que no tiene». Como aval, los académicos citan la figura de Mn. Antoni Alcover que, al referirse al monasterio, dicen, lo denomina Sant Pere de Rodes.