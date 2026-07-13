'Tip toe' (HBO Max): la impactante serie del creador de 'Years & years' que alerta sobre el auge de la LGTBIfobia

Hace ahora más de un cuarto de siglo, el guionista británico Russell T Davies hizo historia con la serie 'Queer as folk', retrato vibrante, colorido y celebrador de la comunidad gay de Manchester, enorme avance en cuanto a representación 'queer' en televisión. Su optimismo –no exento de realismo– inspiró dos versiones en Estados Unidos, una con sede en Pittsburgh y otra, bastante más oscura, en Nueva Orleans, donde un grupo de amigos afrontaba las consecuencias vitales y psicológicas de un tiroteo en un club 'queer': ecos de la matanza en el Pulse de Orlando.

La nueva serie de Davies, que llega tras su nueva salida como 'showrunner' de 'Doctor Who', tiene tanto de la primera 'Queer as folk' como de la última. 'Tip toe' (HBO Max, desde el jueves, día 16) surge, a la vez, de un orgullo inquebrantable y de un miedo profundo a la deriva del mundo. "No es solo la política, es todo, todo el mundo en todas partes", ha dicho el creador de 'Years & years' en entrevista con Channel 4, que estrenó la serie con gran éxito en Reino Unido a finales de mayo. "Nuestra intolerancia, nuestro temperamento, nuestra brusquedad, nuestra rabia. Solo están subiendo y subiendo, seguramente por el modo en que nos comunicamos ahora, que es en estos breves brotes de texto indeleble”. En esta era oscura de amplificación de los discursos de odio, la comunidad LGBTQ+ debe luchar aún más que de costumbre por sus derechos, incluso los ya adquiridos.

Dos soledades

En el centro de 'Tip toe' hay dos hombres que viven pared con pared. A un lado está el abrasivo Leo Struthers (excelente Alan Cumming), dueño de un bar en Canal Street, centro de la comunidad gay de Manchester. Lo abrió con un exnovio (Charlie Condou) que dejó a Leo e inició una relación con una mujer (Clare Calbraith) con la que ahora, además, se va a convertir en padre de acogida, algo que nunca sugirió a Leo. Este último va de tío entero por la vida, pero empieza a sentirse roto por dentro.

Al otro lado está el introvertido Clive Goss (David Morrissey), electricista casado y padre de dos hijos, angustiado por su complicada situación financiera, enganchado de forma venenosa a lo que los anglosajones llaman 'doomscrolling': deslizarse de manera compulsiva por redes sociales para consumir contenidos alarmantes. Se cree todo lo que lee y asocia homosexualidad con pedofilia. Su interior oculta una versión más feliz de sí mismo, pero no la deja emerger. Parece muy distinto a Leo, pero está tan solo como él.

No es 'spoiler' decir que esta historia acabará mal. Al principio de la serie ya vemos a Leo colgado de una farola. Pero todo arranca, sin miedo a los chirridos tonales, como una comedia de enredo. El después fallecido persigue al lío de una noche que le ha robado el portátil y acaba viéndose obligado a pedir ayuda a su poco afable vecino, de hijos muy atractivos, en paños menores. Cuando conocemos al equipo y los habituales del bar de Leo, al dinamismo cómico se añaden tintes dramáticos. Hablamos de personas obligadas a luchar día tras día contra la LGTBIfobia creciente. Una de las empleadas, Zee (Iz Hesketh), vive en el local porque desde que se presenta como persona trans se siente insegura en casa. Melba (Paul Rhys) recuerda que antes podía entrar en cualquier habitación de manera exuberante, a su gusto, mientras que ahora debe hacerlo de puntillas ("tip toe", título de la serie) por miedo a las represalias.

Después de que Leo descubra a George (Jackson Connor), el hijo pequeño de Clive (16 años), en su 'app' de citas, empieza a formarse una dramática bola de nieve con desembocadura en el 'thriller' psicológico y, llegado el último episodio, el puro terror.

No es hora de sutileza

Coherente en el conjunto de la obra de Davies, 'Tip toe' podría verse como un cruce del descaro de 'Queer as folk' o 'Cucumber' con la visión distópica de su celebrada 'Years & years', pero, por otro lado, es también distinta a todo cuanto haya hecho antes: un 'thriller' urgente en más de un sentido. La cadena dio luz verde al proyecto solo siete días después de recibir el guion, consciente de que era una serie que debía ser vista ahora, simplemente ahora.

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La intención de Davies, según contaba él mismo a Channel 4, era que todo el mundo "se calmara", que "se escucharan unos a otros, dejaran de gritar y de teclearse sin parar". La recepción ha sido, en general, muy positiva, aunque algunos partidarios de su mensaje se han quejado de la escasa sutileza con que se transmite. Davies tuvo una buena respuesta para ellos en el pódcast 'Homo sapiens': "No es momento para sutilezas. El mundo es un lugar ensordecedor y ruidoso y tenemos problemas".