Shakira pide en un vídeo solidaridad internacional para los niños de Venezuela afectados por el terremoto

Shakira ha publicado este lunes un vídeo para apoyar la nueva campaña global de Global Citizen, centrada en garantizar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 deje un legado que vaya más allá del terreno de juego.

Seria y en un mensaje directo a cámara, Shakira hace un llamamiento a los gobiernos y a los países vinculados al fútbol de todo el mundo para que apoyen el FIFA Global Citizen Education Fund. Destacando la urgente necesidad de restablecer el acceso a la educación para los niños afectados por los recientes y devastadores terremotos en Venezuela, Shakira agradece al primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, su liderazgo al haber contribuido ya al Fondo.

Macron y Merz

En el vídeo la cantante insta directamente al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al canciller de Alemania, Friedrich Merz, a sumarse a esta iniciativa realizando aportaciones al FIFA Global Citizen Education Fund. Shakira anuncia además que 500.000 dólares del Fondo se destinarán a organizaciones que apoyan a los niños cuya educación se ha visto interrumpida por el desastre en Venezuela. El vídeo concluye con un llamamiento a la acción para que los espectadores visiten globalcitizen.org/venezuela y obtengan más información sobre cómo colaborar.

El FIFA Global Citizen Education Fund trabaja para recaudar 100 millones de dólares con el objetivo de ampliar el acceso a la educación y a oportunidades de aprendizaje a través del deporte para niños de todo el mundo, y la campaña ya ha logrado importantes avances. Tras la publicación del vídeo de Shakira, el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, anunció que Portugal realizará una contribución inmediata de 100.000 dólares al Fondo. Por su parte, Canadá también ha comprometido una aportación de 5 millones de dólares.

A esta iniciativa también se han sumado otras personalidades internacionales, entre ellas Charlie Puth, Marcus Samuelsson, Danny Ocean, el presidente de Zambia Hakainde Hichilema, la vicesecretaria general de las Naciones Unidas Amina Mohammed y el premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi, quienes aparecen en nuevos vídeos animando a los aficionados al fútbol de todo el mundo a respaldar esta causa.