Sam Neill en cinco títulos: el villano de 'Peaky Blinders' que estuvo a punto de ser James Bond

Sam Neill confesó en sus memorias, ‘Did I Tell You These?’ que siempre desconfió de la fama y de los efectos que el éxito podía tener en las vidas de los actores de Hollywood. Prefería, tras terminar un rodaje, volver a su granja y sus viñedos en Nueva Zelanda antes que vivir en Los Ángeles. Su lugar favorito siempre fue su finca en Central Otago, donde tenía ovejas, patos y perros. En su autobiografía, el actor explicó que hizo varias pruebas para interpretar a James Bond en los años 80. Siempre dado al humor y a no tomarse demasiado en serio, Neill reconocía que nunca se sintió realmente un Bond convincente y que, visto con perspectiva, probablemente no era el actor adecuado para el papel. Nada que ver con estos cinco títulos inolvidables.

Sam Neill / EPC

Nuestro paleontólogo favorito en 'Jurassic Park'

Aunque hoy cuesta imaginar a otro actor en la piel del doctor Alan Grant, Sam Neill no fue la primera opción para 'Jurassic Park'. El favorito de Steven Spielberg era William Hurt, pero el actor rechazó el papel y el director empezó a buscar alternativas. Spielberg ya había visto a Neill en películas como 'Calma tensa' y le convencieron su serenidad y la credibilidad que transmitía en pantalla. Justo lo que necesitaba para dar vida a un paleontólogo capaz de mantener la calma incluso rodeado de dinosaurios. Neill recibió una llamada del propio Spielberg mientras trabajaba en otro proyecto. Su química con Laura Dern terminó de convencer al director. Lo curioso es que el actor nunca imaginó el fenómeno en el que se convertiría la película. Durante el rodaje, los dinosaurios apenas existían: muchas escenas consistían en reaccionar a criaturas que solo aparecerían meses después gracias a los efectos digitales. No fue hasta ver el montaje final cuando entendió que estaba participando en una revolución del cine.

Casi pierde la cabeza en 'La posesión'

Si hay un rodaje que Sam Neill recuerda como una auténtica prueba de resistencia, ese fue el de 'La posesión' en 1981. Neil la descrbió como "la película más extrema" de su carrera y que salió de ella "con la cordura apenas intacta". El responsable de esa intensidad era el director Andrzej Żuławski, famoso por llevar a sus actores al límite. En sus memorias, Neill reconoce que nunca le gustó especialmente su forma de dirigir y que, en ocasiones, lo que Żuławski entendía por dirección se parecía más al acoso verbal. Su compañera de reparto, Isabelle Adjani, también ha recordado aquella experiencia como una de las más duras de su vida. Llegó a decir que terminó "magullada por dentro y por fuera" y que necesitó años para recuperarse emocionalmente. Paradójicamente, pese a lo difícil que fue el rodaje, Neill la considera una de las mejores películas de toda su carrera y una obra irrepetible.

El villano de 'Peaky Blinders'

En las primeras dos temporadas de la serie protagonizada por Cillian Murphy, el gran rival de Tommy Shelby fue el inspector Chester Campbell, interpretado por Sam Neill. Se trata de un policía enviado desde Belfast para recuperar un cargamento de armas robadas. Lo que empieza como una misión acaba convirtiéndose en una obsesión personal por atrapar a Tommy Shelby. Religioso, autoritario y dispuesto a cruzar cualquier línea, es uno de los villanos más recordados de la serie. Para preparar el personaje, el actor tuvo que recuperar el acento del Ulster. Aunque nació en Irlanda del Norte, se marchó siendo un niño a Nueva Zelanda y había perdido esa forma de hablar hacía décadas.

'El piano' ganó la Palma de Oro en Cannes y tres premios Óscar. / EPC

El marido de Holly Hunter en 'El piano'

En 1993, el mismo año en el que conquistó al gran público con 'Jurassic Park', Sam Neill también brilló en una película completamente distinta: 'El piano', de Jane Campion. En ella interpretaba a Alisdair Stewart, el marido de Ada, el personaje de Holly Hunter. Neill era consciente de que el público podía verlo simplemente como el "marido malo", pero Campion le insistió en que era un personaje mucho más complejo: un hombre incapaz de comprender a su mujer y atrapado por las convenciones de la época. El contraste entre ambos títulos habla mucho del olfato como actor de Neill a la hora de aceptar proyectos. En cuestión de meses pasó de protagonizar uno de los mayores éxitos comerciales de la historia a formar parte de una de las películas de autor más premiadas de los años noventa. 'El piano' ganó la Palma de Oro en Cannes y tres premios Óscar.

Una de las anécdotas más conocidas de Calma tensa (Dead Calm, 1989) es que gran parte del rodaje se hizo en un velero real en alta mar, frente a la costa de Queensland (Australia). / EPC

'Calma tensa', junto a una joven Nicole Kidman

Cuando rodaron 'Calma tensa', Nicole Kidman apenas tenía 21 años y todavía era una actriz poco conocida fuera de Australia. Sam Neill, casi veinte años mayor, ya era una figura consolidada. El actor confesó en varias ocasiones que quedó impresionado desde el primer momento por el talento de Kidman y que no le sorprendió en absoluto que acabara convirtiéndose en una estrella internacional. La película es un thriller ambientado casi por completo en un velero. Gracias a ese trabajo llamó la atención de Steven Spielberg, que poco después le ofrecería el papel que cambiaría definitivamente su carrera: el del doctor Alan Grant en 'Jurassic Park'.