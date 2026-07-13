El nuevo videoclip de Quevedo, un homenaje a Canarias con Gáldar y las verbenas como protagonistas

Quevedo siempre ha llevado Canarias en sus canciones. Pero esta vez ha decidido contarla también con imágenes. El videoclip que une Gáldar y Al Golpito, dos de los temas incluidos en El Baifo, no se limita a acompañar la música: construye un relato sobre la isla desde dentro, lejos de las postales turísticas y más cerca de los lugares, las personas y las costumbres que forman parte de la memoria colectiva de muchos canarios.

Con casi siete minutos de duración, el audiovisual propone un recorrido por una Gran Canaria cotidiana. No aparecen hoteles, piscinas infinitas ni playas idílicas como eje central. En su lugar, el protagonismo recae en las calles del norte de la isla, los paisajes agrícolas, las plataneras y los vecinos que dan vida a esos espacios.

Gáldar, mucho más que un escenario

La primera parte del videoclip, correspondiente a Gáldar, funciona casi como una declaración de intenciones. El municipio deja de ser únicamente un decorado para convertirse en un personaje más de la historia.

Quevedo recorre algunos de los espacios más reconocibles del municipio acompañado por Tonny Tun Tun, pero son los pequeños detalles los que terminan construyendo el verdadero mensaje del vídeo. Entre ellos destaca la participación de la Asociación de Vecinos El Bermejal, de Marmolejo, cuyos integrantes aparecen formando parte de la narración.

Los seguidores más fieles también encontrarán referencias repartidas por el videoclip. Desde el collar con la figura del baifo hasta distintos guiños visuales que conectan con Columbia, otro de los lanzamientos más recordados del cantante y ligado también a la tradición del 7 de julio.

Una verbena dentro de una platanera

El cambio de ritmo llega con Al Golpito. Si la primera parte mira hacia el paisaje y la identidad del norte de Gran Canaria, la segunda se adentra en uno de los ambientes más reconocibles de las fiestas populares del Archipiélago. El videoclip traslada la acción a una platanera, donde Quevedo comparte protagonismo con Nueva Línea, uno de los grupos habituales de las verbenas canarias.

La escena mezcla reguetón, música popular y baile sin renunciar a ninguno de los dos mundos. Lejos de presentarlos como universos opuestos, el artista los hace convivir en un mismo espacio, reforzando una idea que atraviesa todo El Baifo: la tradición también puede dialogar con la música urbana contemporánea.

Desde que publicó El Baifo, Quevedo ha insistido en construir un imaginario profundamente ligado a sus raíces. Este nuevo trabajo audiovisual vuelve a demostrarlo.En lugar de recurrir a una imagen estereotipada de las islas, el cantante apuesta por mostrar aquello con lo que muchos canarios crecieron: las asociaciones vecinales, las fiestas patronales, el paisaje agrícola, las plataneras, la música popular y la vida de barrio.