Óbito
Muere a los 78 años el actor Sam Neill, famoso por 'Parque Jurásico'
El Periódico
El actor neozelandés Sam Neill, conocido por su papel en la saga cinematográfica 'Parque Jurásico', ha fallecido este lunes a los de 78 años de edad, tras haberse recuperado de un cáncer. "La pérdida fue repentina e inesperada, pero reconfortada por el hecho de que Sam se mantuvo libre de cáncer", según señalaba su familia en un comunicado publicado en su cuenta de Instagram.
Neill , que interpretaba a un científico en la taquillera cinta de 1993 sobre dinosaurios, reveló en sus memorias de 2023 que estaba "posiblemente muriendo" de un linfoma no hodkiniano en fase tres. "Estapa desorientado y parecía que iba de salida, lo cual obviamente no era lo ideal", declaró entonces.
Neill recibió inicialmente quimioterapia, pero cuando empezó a fallar, se embarcó en un nuevo medicamento anticancerígeno que seguirá recibiendo mensualmente por el resto de su vida, aunque ahora asegura estar libre de cáncer.
En concreto, el actor fue tratado con terapia de células T con CAR, que utiliza un virus desactivado para reprogramar genéticamente las células T humanas, que combaten las infecciones, permitiéndoles atacar tipos específicos de cáncer.
Nacido en Irlanda del Norte y residente en Nueva Zelanda, Neill empezó a actuar en los años 70 en una dilatada carrera en la que ha interpretado más de 150 papeles en películas como 'La caza del Octubre Rojo', 'El piano' o 'El hombre que susurraba a los caballos', o series como 'Peaky Blinders'. Sin embargo, quizá su rol más conocido sea el del paleontólogo Alan Grant en la franquicia de 'Parque Jurásico'.
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