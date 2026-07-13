Josh Grisetti, actor de 'La maravillosa señora Maisel', se suicida a los 44 años

Josh Grisetti, actor de Broadway y conocido por el gran público por su interpretación en la serie de televisión 'La maravillosa señora Maisel', 'Something Rotten!' y 'It Shoulda Been You', se quitó la vida el pasado viernes 10 de julio, según anunció un compañero suyo en redes sociales. El actor tenía 44 años.

La triste noticia fue anunciada en una emotiva publicación de Instagram el domingo 12 de julio por otro actor, Rob McClure, con quien Grisetti coprotagonizó 'Something Rotten!' en Broadway. "Con el corazón destrozado, comparto la noticia de que el brillante Josh Grisetti se quitó la vida el viernes", escribió McClure. "No estoy preparado para comprenderlo. Mi corazón está con su esposa y su familia mientras intentan asimilar esta realidad".

Josh Grisetti (1 de diciembre de 1981 – 10 de julio de 2026) fue un actor, director, escritor y profesor de teatro musical estadounidense, reconocido por su trabajo en Broadway, televisión y como docente universitario. Nació en Washington D. C. y creció en Virginia. Estudió interpretación en la North Carolina School of the Arts y obtuvo una licenciatura en Teatro Musical en el Boston Conservatory. Debutó en Broadway con el musical It Shoulda Been You (2015) y después interpretó a Nigel Bottom en Something Rotten!, tanto en Broadway como en la gira nacional, convirtiéndose en uno de sus papeles más conocidos.

En televisión participó en series como 'La maravillosa señora Maisel', donde interpretó a Ralph en la última temporada, además de aparecer en The Knights of Prosperity, The Good Fight y Nurse Jackie.