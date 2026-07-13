Muere el artista Gene García, uno de los impulsores culturales de Badajoz

El mundo de la cultura de Badajoz está de luto. Ha fallecido Gene García, uno de los emblemas de la escena musical pacense. El polifacético artista luchaba desde hace años contra una enfermedad a la que no ha podido ganar la batalla. Se marcha uno de los artistas clave de la escena extremeña a los 56 años.

Las redes sociales se han llenado de mensajes de afecto para la familia y bonitas palabras para despedirlo. Por ejemplo, el músico extremeño Pedro Calero ha mostrado su "dolor inmenso" en Facebook por la partida de su "amigo, hermano de vida y de escenario". Ha destacado los numerosos momentos "compartidos, música, sueños y un pedazo de camino que llevaré conmigo para siempre". Agradeciendo todo su legado señala que "tu voz se ha apagado, pero tu recuerdo seguirá sonando en mi corazón mientras viva".

Reacciones en redes sociales

En este post de Pedro Calero han sido muchos los comentarios que se han sumado a los mensajes de despedida. El guitarrista y compositor del grupo extremeño Sínkope ha señalado que "en el cielo de las buenas voces se alegrarán de tenerlo por allí, por aquí deja un gran hueco" y se despide deseándole "buen viaje reverendo, buen viaje maestro".

Pero también se han querido despedir de él miembros del mundo de la cultura como es el caso del dramaturgo y director teatral Miguel Murillo que definía su marcha como una "tremenda pérdida" señalando que "no hay palabras para definir su marcha". También el activista cultural cacereño Marce Solís ha querido dedicarle unas palabras marcadas por la pena que le genera su fallecimiento: "Grande en todos los aspectos y con una voz tan sentida como hermosa. Descansa en paz de verdad!", escribía en Facebook.

Artista polifacético de Badajoz

Gene García (Eugenio de los Reyes García García, Badajoz, 1970) es uno de los artistas más polifacéticos y reconocibles del panorama cultural extremeño. Cantante de jazz, blues y música negra, pintor y actor, ha desarrollado una trayectoria marcada por la versatilidad y por una constante búsqueda artística. Natural del barrio de San Roque, comenzó su carrera musical a finales de los años ochenta como integrante de Inlavables, banda de la que sigue formando parte y con la que ha compartido escenario con artistas internacionales como The Blues Brothers, The Pogues, Los Lobos o Mick Taylor, exguitarrista de The Rolling Stones. También ha impulsado proyectos como The Revrendoes, junto a Gecko Turner, y ha participado en formaciones como The Moochers, Los Cincos o la Iberian Big Band.

Paralelamente a su carrera musical, Gene García ha desarrollado una intensa actividad en el ámbito de las artes plásticas. Su colección de acuarelas Black Portrait, dedicada a grandes figuras afroamericanas del jazz y el blues, ha recorrido España y Portugal, consolidando también su prestigio como pintor. Además, ha participado en producciones teatrales y audiovisuales y ha protagonizado actuaciones institucionales tan destacadas como la interpretación de una versión personal del Himno de Extremadura en el Día de Extremadura de 2013. Considerado una de las voces de referencia de la música negra en la región, Gene García representa una figura imprescindible de la cultura pacense por su capacidad para combinar música, pintura y escena con una marcada personalidad artística.

Hace tan solo unos meses, el artista pacense fue reconocido con el premio de Honor de los Premios de la Música Extremeña 2025 ensalzando toda la trayectoria musical desarrollada.

Problemas de salud

La salud de Gene se había visto comprometida hace varios años por un problema renal. Durante un largo tiempo se estuvo sometiendo a diálisis y fue trasplantado de riñón.

Según ha podido conocer este diario, también la diabetes había complicado la salud del artista en los últimos años. Esta patología hizo que tuviera que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Como han confirmado a este diario miembros de su entorno, la última fue hace tan solo una semana. Recibió el alta, pero días más tarde empeoró y volvió a ingresar en el Hospital Universitario de Badajoz donde en la mañana de este mismo sábado ha fallecido.

Los restos mortales de Gene García se encuentran en la sala dos del Tanatorio Puente Real donde serán velados. El último adiós se le dará en la capilla del mismo tanatorio mañana, domingo, a las 11.00 horas y para despedir su alma se realizará una eucaristía.

Fuente: El Periódico de Extremadura