Noche valenciana
Cómo el Caso Alcàsser acabó con la Ruta del Bakalao: 'Anatomía de...' explica el final de la fiesta más "destroyer" de España
El programa de Mamen Mendizábal reconstruyó cómo el crimen de las tres niñas cambió la percepción pública de la Ruta del Bakalao y aceleró su declive.
'Anatomía de...' dedicó su emisión de ayer en La Sexta al final de la Ruta del Bakalao, pero el momento más llamativo no estuvo solo en la nostalgia de sus discotecas, sino en el relato de cómo aquel fenómeno acabó convertido en un asunto de orden público. Mamen Mendizábal reunió a voces como Nuria Roca, Cristina Tárrega, Chimo Bayo, promotores de la época, un expolicía y el periodista Salvador Enguix para reconstruir el paso de la libertad nocturna a la vigilancia constante.
El documental situó el crimen de Alcàsser como el punto de inflexión que cambió la mirada sobre la Ruta. Nuria Roca recordó el impacto que tuvo para quienes salían entonces por Valencia: “Sucede a 20 km de donde estás bailando y tú también has hecho autostop”. A partir de ahí, según el programa, muchos padres empezaron a ir a recoger a sus hijos a las discotecas y el fenómeno quedó asociado a una sensación de peligro que ya no se separó de su imagen pública.
La emisión también puso el foco en el endurecimiento policial posterior. Salvador Enguix sostuvo que, tras la fuga de Antonio Anglés, se instaló la idea de que el Estado había perdido el control, y varios testimonios describieron controles cada pocos kilómetros, registros de vehículos y esperas de hasta dos horas para llegar a una sala. Emilio Climent, habitual de la Ruta, resumió aquellos operativos con una frase muy gráfica: “A lo exagerado, a lo etarra”.
Uno de los pasajes más duros llegó con el recuerdo de la intervención de Amnistía Internacional. Vicente Pizcueta, promotor histórico de la Ruta, explicó que los controles alcanzaron tal nivel que acudieron a la organización para denunciar la situación. En el programa aseguró que llegó a haber “registros vaginales en las aceras de las carreteras”, una afirmación que muestra hasta dónde llegó, según los protagonistas, la presión sobre los jóvenes que acudían a las discotecas valencianas.
El programa, más allá de su final, también repasó el origen cultural de la Ruta, la importancia de salas como Barraca, Chocolate, Puzzle, Spook o ACTV, el papel de los pinchadiscos y la manera en que la masificación, las drogas y los accidentes fueron estrechando el cerco sobre aquel movimiento. El capítulo dejó una idea central: la Ruta siguió viva durante años, pero después de Alcàsser ya nunca volvió a ser percibida igual.
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