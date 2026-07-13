Buceadoras a pulmón libre de Corea del Sur y circo suizo: el Grec reflexiona sobre la fragilidad humana

El talento de Corea del Sur llega a esta edición del Grec de la mano de Elephants Laugh y Sung Im Her, cuyos espectáculos invitan al público a reflexionar sobre cuestiones como la emergencia climática o la fragilidad humana.

‘Muljil’ es una obra de teatro de la compañía Elephants Laugh, dirigida por Jinyeob Lee, que se podrá ver en el Teatre Lliure de Montjuïc el 15 y el 16 de julio. Este espectáculo coge como base la tradición de las ‘haenyeo’, las mujeres buceadoras de la isla de Jeju que, para recoger marisco, practican la inmersión a pulmón libre. Estas mujeres desafían la mortalidad cada vez que se sumergen en el agua sin equipamiento y, a partir de esta realidad, la obra traslada esta experiencia en un universo urbano contemporáneo para explicar una realidad de la sociedad coreana. “Siempre tienen el riesgo de morir, pero renacen cada día y viven en el límite entre la vida y la muerte. En las ciudades coreanas hay muchas personas que están en ese lindar, ya que hay una tasa de suicidio muy alta en Corea del Sur”, ha explicado Lee.

Este espectáculo presenta la respiración como un acto de resistencia para abordar la cuestión de la fragilidad de la vida y la supervivencia. Por ello, los cuatro personajes de la obra habitan unos depósitos de agua y realizan acciones cotidianas mientras aguantan la respiración, invitando a reflexionar sobre la condición mortal del ser humano.

Cada personaje simboliza como la sociedad coreana oprime a diferentes categorías de ciudadanos: un trabajador que representa el elevado número de muertes en contextos laborales, una persona transgénero que muestra la limitada aceptación de la comunidad LGBTIQ +, una mujer que encarna las problemáticas de los estándares de belleza que se exigen al género femenino, y una mujer embarazada que simboliza la desigualdad de género y la falta de oportunidades con las que se encuentran las mujeres en relación a la maternidad.

Cambio climático

Por su parte, la coreógrafa Sung Im Her trae ‘1 Degree Celsius’, un espectáculo de danza que se podrá ver el 14 y 15 de julio en el Mercat de les Flors. La obra aborda la cuestión de la conciencia climática a través del movimiento y una coreografía que representa el carácter cambiante de la Tierra. Con siete intérpretes, la actuación explora la relación del cuerpo individual y colectivo con el entorno, situando a la humanidad en el centro de las relaciones con el mundo urbano y natural: “El núcleo es aquello colectivo porque hablamos de humanidad. Estamos donde estamos como especie por algo colectivo, y somos los únicos que podemos alterar esta tendencia”.

La idea del espectáculo surgió cuando el hijo de Sung Im Her le explicó, entre triste y enfadado, que en la escuela estaban aprendiendo sobre medio ambiente: “Como adulta me pregunté qué estamos dejándoles, y cuando me dijo que algo que tendríamos que hacer es empezar a ir andando a los sitios, pensé que la obra iría sobre cómo caminar es algo natural”. A partir de ahí, ideó una actuación donde los patrones del hecho de deambular evolucionan a cuerpos industriales para mostrar en lo que se ha convertido el ser humano. “Nuestra vida corre peligro con la subida de las temperaturas, y hacer cosas tan sencillas como ir caminando a los sitios puede provocar cambios”, ha concluido la coreógrafa.

Circo llegado de Suiza

El artista Julian Vogel actuará por primera vez en España en el marco del Grec Festival con su espectáculo de circo ‘Ceramic Circus’ los días 14 y 15 de julio en el Mercat de les Flors. Esta actuación, cuyo único intérprete es Vogel, hace alusión a los pequeños desastres que forman parte de la vida diaria de las personas mostrando el contraste entre el equilibrio y lo que se quiebra. Sobre el escenario se combinan el lanzamiento de platos, los patines en línea, una bicicleta y la percusión, entre otros elementos, mientras una esfera de cerámica va girando constantemente.

Para Vogel, mostrar el placer por el riesgo es relevante para enseñar aquello que se encuentra en dicotomía con la precisión: “Hay caos y fracaso, que tienen un papel importante porque es algo muy humano. Soy imperfecto y fracaso, y he aprendido que fallar también es divertido”. En este sentido, mostrar la posibilidad de que algo salga mal en el escenario atrae a los espectadores: “Se crea un universo que invita al público a observarlo porque es tangible y palpable. Si ves el riesgo de que algo se caiga, te implicas y entras en el espectáculo”.