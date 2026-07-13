Anastacia redescubre "el paraíso" en Cap Roig tras la cancelación del año pasado por enfermedad: "Esta noche aquí es particularmente especial"

Anastacia tuvo que suspender el pasado verano el concierto de Sonidos del Mundo de Roses por una enfermedad, que no le ha impedido volver con más fuerza que nunca este pasado sábado al Festival de Cabo Rojo de Calella de Palafrugell. La cantante americana, de 57 años, regresó a los jardines botánicos, después de ir por primera vez en el 2017 con la gira The Ultimate Collection Tour, y redescubrió «el paraíso» mientras conmemoraba sus más de 25 años de carrera artística con #NTK (Not That Kind).

«Tiene mucha suerte de tener un lugar así, es como un paraíso», aseguró una Anastacia de lo más sincera, humilde, espontánea, sensibilizada con el territorio y agradecida con el público pese a la sólida trayectoria internacional. «Soy Anastacia, llevo el pasaporte donde lo pone, por si es el primer concierto de alguien y no me conoce», se presentó con un tono fresco y divertido. La cantante, que ha superado dos cánceres de mama en 2003 y 2013 y convive con la enfermedad del Crohn, mostró una energía brutal durante toda la hora y media que duró el concierto del Festival de Cabo Roig en el que interpretó un total de 21 canciones con show, juegos de luz y cambios de vestuario.

«Esta noche aquí es particularmente especial. No lo hemos hecho en ninguna otra parte, ni en Francia ni en Alemania. Esto es solo para vosotros», admitió regalando un espectáculo único en Girona en el que incluso tuvieron cabida La Bamba, Bamboleo o Macarena -Anatsacia aprovechó para felicitar a la selección española por el paso a las semifinales del Mundial 2026 («Como americana, me apunta el juego. El fútbol-, sin embargo, es, pero, fútbol». También lo fue para escenificar el tema que tiene con Eros Ramazzotti, relevado excepcionalmente para la ocasión por el cantante de sesión Nick Shirm, y Belong to You en su versión en castellano -bromeó que debería «pagarle doble» porque habitualmente lo hace en italiano-.

No faltaron, por supuesto, los grandes éxitos de su carrera: Paid My Dues, Left Outside Alone o I'm Outta Love. El último fue el escogido para cerrar una velada que nadie quería terminar pero todo el mundo sabía, como dijo Anastacia, que «al final del día todos tenemos que irnos a casa». El artista, la banda y el público terminaron cantando a capilla Left Outside Alone para hacer aún más mágica la intensidad momento.