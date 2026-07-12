Cita musical en el Fòrum
El Cruïlla realza su alma mestiza con el festín ‘funky’ de Jovanotti y el virtuosismo de Jon Batiste
El festival cerró su 16ª edición con los sustanciosos conciertos del cantante y rapero italiano y del músico estadounidense, así como la celebración de Els Pets en su 40º aniversario
El cartel final del Cruïlla, este sábado, no presentaba un cabeza de cartel nítido, como lo fueron David Byrne (viernes), Pixies (jueves) y Halsey (jueves), lo cual no significó que faltaran focos de atención. Fue una jornada con variados acentos de carácter, de los clásicos pop de Els Pets, en su 40º aniversario, a las propuestas de dos carismáticos artistas internacionales, poco o nada vistos en nuestros escenarios, Jon Batiste y Jovanotti.
Els Pets juegan con un repertorio tan abundante que les permite incluso ignorar su canción más conocida, ‘Bon dia’, sin que eso les pase factura. Así fue en el Fòrum, donde pudieron igualmente tirar de hitos pop para dar y vender, como ‘La vida és bonica (però complicada)’ o ‘Aquest cony de temps’. Banda elevada a sexteto y un Lluís Gavaldà que clamó porque sus canciones pasaran “por encima de la intolerancia y del fascismo de los que creen que por hacer más ruido tienen razón”.
En lo suyo siempre ha habido ese pulso entre la euforia y la introspección, la verbena y la sutileza, y en el ‘set’ hubo un poco de todo, incluyendo canciones donde todo confluye, como ‘El que val la pena de veritat’ y ‘Hospital del mar’. Gavaldà cedió el micro al batería Joan Reig en la lejana ‘Segon plat’ y apuntó que una de las canciones que más les gusta tocar es el baladón ‘in crescendo’ ‘Com anar al cel i tornar’. No se despidió sin compartir su visión de la igualdad promulgada por la Constitución: ‘Jo vull ser rei’.
El amigo Pau Donés
Jovanotti es un caso de estrella italiana (cuya discografía cubre 38 años) que no ha llegado a estabilizarse en el mercado español, pese a algunos intentos (y visitas promocionales). El Cruïlla se anotó su debut en Barcelona, que el romano resolvió con entusiasmo, arropado por una banda numerosa, con metales y coros, y entregándose a un maratón ‘funky’ a costa de temas como ‘Attaccami la spina’, de terso ‘groove’, cantando y rapeando, e invocando filosóficamente las bondades de un “espíritu oceánico”, en el que “te disuelves en la naturaleza y la vida”, en el tema ‘Oceánica’.
Nos habló de “un amigo ‘catalano’” que resultó ser Pau Donés, con quien se marcó un par de duetos en otros tiempos y que era para él “como un hermano”, nacido el mismo año que él, 1966, comentario que condujo a un asalto a ‘La flaca’ con un enriquecido rastro de son cubano. El suyo fue un concierto de corazón mestizo, con un punto de fuga en el brasileño ritmo forró (‘So solo che la vita’), citas temperamentales a sus mayores transalpinos (‘L’italiano’, de Toto Cutugno), brisas soul-jazz (‘Serenata rap’) y citas a los éxitos ‘L’estate addosso’ y ‘L’ombelico del mondo’. Entre el público, su amigo y fan Pep Guardiola, con quien tuvo un encuentro previo entre bambalinas.
Las fusiones fueron a más con Jon Batiste, que hizo honor al título de su nuevo álbum, ‘Black Mozart’ (a la venta el 14 de agosto), exhibiendo su refinamiento al piano, así como un vibrante camaleonismo vocal, falsete incluido, y dotes como guitarrista y ‘bandleader’ con propensión a la ‘jam’. Lo suyo fue una amalgama de música afroamericana que dejó a su paso destellos de swing (‘I need you’) y r’n’b bastardo (‘Pinnacle’), así como un ritual tributo a ‘Mas que nada’, del brasileño Jorge Benjor, y el sutil ‘pianismo’ de ‘Butterfly’. Concluyó desfilando con su banda entre el público, con vistas a Nueva Orleans, al son de ‘When the saints go marching in’.
Virtuosismo, sí, pero también también vivacidad y crudeza, en un concierto con el que, al igual que el de Jovanotti, el festival del Fòrum (que acogió también en esta jornada el ya muy rodado y relatado ‘show’ de Rigoberta Bandini) miró de reojo a sus raíces en Mataró, cuando respondía al nombre de Cruïlla de Cultures.
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