'Michael', el biopic de Michael Jackson, supera los 1000 millones de dólares

'Michael', el biopic sobre el cantante Michael Jackson ha superado los 1000 millones de dólares en recaudación mundial (875,2 millones de euros). Es la primera película biográfica en alcanzar esta cifra, como ha publicado la revista Variety. La cinta sobre Michael Jackson, que ha gozado de gran aceptación entre el público, ha generado 629,8 millones de dólares (551,2 millones de euros) en el extranjero y 371,8 millones (325,4 de euros) en el mercado estadounidense, elevando su cifra global a 1001 millones de dólares. La película se ha convertido en el biopic musical más taquillero de la historia, superando a 'Bohemian Rhapsody' (2018), el fenómeno sobre Queen que recaudó 911 millones de dólares (797 millones de euros) a nivel mundial. Y también ha superado a 'Oppenheimer'(2023), otro filme basado en la vida de una persona real, el creador de la bomba atómica, que alcanzó los 975 millones de dólares (853 millones de euros).

A pesar de los sonados conflictos internos y las duras críticas recibidas, 'Michael' ha batido récords y superado todas las expectativas desde su estreno en la gran pantalla el pasado mes de abril. 'Michael' se ha convertido en el mayor éxito de taquilla de Lionsgate hasta la fecha y la primera película del estudio en superar la barrera de los 1000 millones de dólares, algo que no había conseguido con sus estrenos más taquilleros: 'Los juegos del hambre: En llamas' (2013) y 'La saga Crepúsculo: Amanecer - Parte 2' (2012), que recaudaron 865 millones de dólares y 850 millones, respectivamente. Lionsgate produjo 'Michael'y gestionó su lanzamiento en Norteamérica, mientras que Universal se encargó de la distribución internacional en salas.

Lionsgate ya ha anunció su intención de hacer una secuela de 'Michael', pues hay material "más allá de las acusaciones" de pederastia. El primero lo ha dirigido Antoine Fuqua y narra la trayectoria del artista desde los Jackson 5 hasta convertirse en el Rey del Pop. No aparace para nada su Lionsgate espera hacer una segunda parte del film. El primero contó con Jaafar Jackson, sobrino del cantante en la vida real, para interpretar a Michael Jackson en el filme donde debutó como actor, acompañado por Colman Domingo y Nia Long en los papeles de sus padres, Joe y Katherine. La película esquivó los capítulos más controvertidos de su figura y omitió las acusaciones de pederastia que recibió.