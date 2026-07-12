Angus & Julia Stone, tenues brillos pop y rastros de melancolía en el anochecer de Porta Ferrada

Arranque suave y refinado, idóneo para lánguidos atardeceres junto al mar, el de Porta Ferrada en su parcela pop, este domingo, tras el estreno del festival con Jordi Savall (viernes) y la Compañía Antonio Gades (sábado). Una pareja de hermanos cantautores, Angus & Julia Stone, desplegó su repertorio de interiores y claroscuros, introspectivo pero no atormentado, con cromatismo sonoro, tonadas dulces y algunas salidas de guion, en el recuperado Espai Port de Sant Feliu de Guíxols.

El tándem de Sídney tiene un nuevo álbum a punto, ‘Karaoke bar’ (que saldrá el 4 de septiembre), si bien se concentró en el repaso a su catálogo, que este año cumple su primera década. Todavía con luz diurna, se adentró en las cavilaciones románticas de ‘Losing you’ y en un ‘Nothing else’ punteado por un breve solo de trompeta ‘cool’ de Julia. Del fondo del escenario fue emergiendo el telón de un cielo estrellado, a medida que ‘Yellow brick road’ (una de las favoritas de ella), fue elevando el tono por parte del cuarteto de instrumentistas. Solo de guitarra eléctrica, y punteos de banjo en ‘Private lawns’. En ‘Just a boy’, Angus permitió que saliera el Dylan que lleva dentro.

Una película trágica

Pero sí que hubo novedades, tres, todas muy distintas, incluyendo los dos adelantos por ahora publicados del nuevo álbum: ‘Monroe’, sustentado en un envolvente ‘groove’ vagamente ‘funky’, y en el bis, ‘Karaoke bar’, de cálidas armonías vocales. Antes, una tercera mención al disco, esta inédita, ‘Celestial bodies’, muy pop y con sustrato electrónico, insinuando nuevos caminos. Entre todas ellas, una selección que caminó a través de ‘Wherever you are’, inspirada en “una película trágica”, la australiana ‘Candy’, y de ‘From the stalls’, donde Julia pudo lucir su tono vocal aéreo y quebradizo, con puntos de roce con la textura de una Stevie Nicks.

En esta gira suelen adaptar ‘Stay with me’, de Sam Smith, pero en Porta Ferrada la suplieron por otro ‘cover’, que ya han interpretado en otras visitas, ‘Ni tú ni nadie’, de Alaska y Dinarama, interpretada por Julia en correcto castellano. Unidioma con el que se familiarizó, dijo, con un novio chileno, “hace diez años”. Fue recibida como un detalle simpático, aunque no acabara de cuadrar con su estilo.

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Los Angus & Julia Stone distintivos dieron señal con las intimidades etéreas de ‘For you’ y esos textos en los que parecen estar anhelando siempre un ideal que no llega, como en ‘Big jet plane’ y ‘Santa Monica dream’, tensiones que ‘Chateau’ logró liberar. Ella se deshizo en piropos hacia su hermano y se mostró tristona porque el de Porta Ferrada era el último concierto de la gira, pero la melancolía es el territorio en el Julia y Angus sacan lo mejor de sí mismos, que no es poco.