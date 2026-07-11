Savall inaugura el Festival la Porta Ferrada Occident siguiendo el viaje de Marco Polo

El Festival de la Porta Ferrada abrió su 64 edición con un fantástico concierto de Jordi Savall y Hespèrion XXI, con una quincena de magníficos intérpretes de diferentes culturas. Combinaron músicas de Oriente y Occidente ilustrando musicalmente el viaje del joven Marco Polo a China iniciado en 1271. El veneciano recorrió tierras tártaras, armenias, viajó por Mongolia, China, Sri Lanka y Persia. El poder evocador de la música unido a la apasionante historia de Marco Polo, el mayor viajero de la Edad Media, contó con Manel Forcano como narrador. Su aventura de Venecia a China y de regreso a casa siguiendo la Ruta de la seda contó con increíbles melodías, apuntes históricos y pasajes del 'Libro de las maravillas' de Marco Polo. Así ilustró un periplo de 24 años durante los cuales el aventurero Marco Polo trabajó para Kublai Khan, líder del imperio mongol y gobernante de la inmensa China, nieto del famoso Gengis Khan. Música e historia se combinaron en una velada que fue muy aplaudida por los espectadores que dejaron bastantes sillas vacías, principalmente en la grada superior del Espai Port de Sant Feliu de Guíxols.

Evocador

La abrumadora cantidad de timbres, armonías y evocadores sonidos de otras culturas se convirtió el concierto en un canto a la diversidad. Marco Polo partió de Venecia con 17 años acompañado de su padre y tío, mercaderes venecianos que pasaron por Tierra a Santa, Armenia, y las regiones de la actual Georgia y el Golfo pérsico. 'Conductus: Cum sint difficilia Salomoni tria', una obra anónima del siglo XIII del Códice de las Huelgas inició fascinante viaje musical que transitó tanto por la rica herencia polifónica y profunda espiritualidad de esta pieza como por 'Sahealarda', la canción de los tártaros del Khanat del Volga que interpretó a capella Aliya Bakieva, cantante de cabello violeta que fascinó con su dúctil voz. Pero también se escucucharon desde melodías chinas antiguas con instrumentos como la pipa o zheng, y otras con el duduk de Armenia y el qanum de Turquía aportando otra mirada sobre un mundo donde, a pesar de las guerras, la música nunca ha dejado de sonar.

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Savall es un especialista a la hora de reproducir con la mayor fidelidad y belleza los sonidos de otros tiempos con instrumentos históricos y criterio. Reunió un equipo de lujo, músicos muy bien compenetrados cuyos instrumentos hechizaron y demostrando la conexión entre culturas de Oriente y Occidente.