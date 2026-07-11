El pódcast de EL PERIÓDICO
El pódcast de EL PERIÓDICO | Suerte que se acaba el Mundial
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Nuestra banda sonora semanal apunta a quien pierde el oremus cuando habla sobre el Mundial de fútbol. Recogemos la reflexión de Jon Sistiaga sobre lo que saben los jóvenes y despedimos para siempre a Bonnie Tyler.
Dónde escucharlo
'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Pódcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts.
Equipo
Idea: Albert Sáez.
Estudio de grabación: Manolita Studios.
Voz en off: Mercè Torrents.
Guión, edición y realización: Sergi Mas.
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