El pódcast de EL PERIÓDICO | Suerte que se acaba el Mundial

Nuestra banda sonora semanal apunta a quien pierde el oremus cuando habla sobre el Mundial de fútbol. Recogemos la reflexión de Jon Sistiaga sobre lo que saben los jóvenes y despedimos para siempre a Bonnie Tyler.

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