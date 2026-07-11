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El pódcast de EL PERIÓDICO

El pódcast de EL PERIÓDICO | Suerte que se acaba el Mundial

Mikel Merino celebra el gol del 2-1 que eliminaba a Bélgica del Mundial en el partido de Los Ángeles.

Mikel Merino celebra el gol del 2-1 que eliminaba a Bélgica del Mundial en el partido de Los Ángeles. / Lavandeira. Jr / EFE

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Sergi Mas

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Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Nuestra banda sonora semanal apunta a quien pierde el oremus cuando habla sobre el Mundial de fútbol. Recogemos la reflexión de Jon Sistiaga sobre lo que saben los jóvenes y despedimos para siempre a Bonnie Tyler.

Contenido de la playlist de Megaphone.

Dónde escucharlo

'El pódcast de El Periódico' se publica cada fin de semana y se puede escuchar en las plataformas iVooxSpotifyPodimoGoogle PódcastAmazon Podcasts o Apple Podcasts.

Equipo

Idea: Albert Sáez.

Estudio de grabación: Manolita Studios.

Voz en off: Mercè Torrents.

Guión, edición y realización: Sergi Mas.

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