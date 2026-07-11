Háblame, Musa, en verso y en catalán: el reto de viajar a Ítaca con una lengua "viva, rica y accesible"

"Una cultura literaria viva no se agota en una sola versión de sus clásicos. Cada traducción cumple una función distinta y permite leer de otro modo un texto que pertenece, a la vez, al pasado y al presente". Robert Aluja, editor de La Casa dels Clàssics y responsable de la Bernat Metge Universal, tenía claro que había llegado el momento de una nueva traducción al catalán y en verso de la 'Odisea'. No solo por la coyuntura mediática y el aterrizaje en la cartelera de la superproducción de Christopher Nolan, que también, sino porque las tres versiones del poema homérico que firmó Carles Riba entre 1919 y 1953 y la traducción de 2011 de Joan Francesc Mira se antojaban una nómina un tanto raquítica y exigua para la piedra angular de la literatura occidental.

"Es el clásico entre los clásicos, así que cuantas más traducciones tengamos, mejor", defiende Pau Sabaté, filólogo y traductor que ya maravilló con su versión de la 'Ilíada' en 2019 y ha vuelto a causar sensación con su mano a mano con Odiseo, Penélope y Telémaco. "La traducción de Riba sigue siendo un monumento literario, una maravilla poética, pero lingüísticamente es poco accesible para muchos lectores, mientras que la de Mira tiene una voluntad en cierto modo más didáctica, como de acercar el texto a lo que sería la novela moderna. La mía creo que está a medio camino: hay una ambición estética, pero sin la lengua tan exigente de Riba", detalla Sabaté, para quien la clave de esta nueva traducción está en "mantener el carácter poético de la obra, su ritmo y su condición oral, pero con una lengua viva, rica y accesible".

La traducción de Riba sigue siendo un monumento literario, una maravilla poética, pero lingüísticamente es poco accesible para muchos lectores, mientras que la de Mira tiene una voluntad en cierto modo más didáctica, como de acercar el texto a lo que sería la novela moderna" Pau Sabaté — Traductor

Así, donde Riba escribió "Conta’m, Musa, aquell home de gran ardit, que tantíssim errà, després que de Troia el sagrat alcàsser va prendre" y Mira tradujo "Parla'm, oh Musa, d'aquell de mil cares, que féu mil viatges quan arrasà el castell i la vila sagrada de Troia", Sabaté opta por "Parla'm Musa, d'un home molt versat que moltíssim va errar, després de prendre la vila sagrada de Troia". Tres maneras diferentes pero complementarias de adentrarse en las gestas y peripecias de Odiseo tras la guerra de Troya y poner rumbo a una Ítaca algo más contemporánea a hombros de "una historia que es el origen de muchas otras historias". "Los poemas homéricos pertenecen a un mundo literario muy distinto del nuestro, y el traductor puede tener la tentación de caracterizar demasiado a los personajes. En este sentido, encontrar el tono es lo más difícil: que no suene frío pero tampoco excesivamente personal", desliza el traductor, fascinado por la segunda traducción de Riba, publicada en 1949, desde que la leyó con 15 años.

Pau Sabaté y Roger Aluja, durante la presentación de la 'Odisea' en Empúries / Josep Maria Dacosta / EMP

¿Locura, ignorancia o insolencia?

A modo de ejemplo, Sabaté se extiende en la elección de una palabra en concreto: atastalía (ατασθαλία), un concepto que aparece de forma recurrente en la 'Odisea' y que Carles Riba tradujo primero como "follia" y más tarde como "malvada ignorància". "La atastalía es, básicamente, la causa de la perdición tanto de los compañeros de Odiseo como de los pretendientes de Penélope. En la palabra hay una combinación de falta de cordura, de juicio perdido quizá por la locura, pero también de arrogancia y amotinamiento, así que yo lo he traducido como insolencia, porque me parecía una falta más de orden moral", ilustra Sabaté.

Casi todo lo que ocurre en la 'Odisea' lo trama Atenea, omnipresente en el relato. He llegado a pensar que sin Atenea no existiría la 'Odisea'" Dolors Miquel

He aquí, pues, un héroe que vuelve a casa, o eso intenta, marcando distancias con la ira de Aquiles y asistido por todos esos personajes femeninos que Dolors Miquel reivindica en el epílogo de la nueva traducción la catalán. "Odiseo consigue volver a Ítaca gracias a muchas figuras, en su mayoría mujeres: Calipso, que lo retiene pero finalmente lo deja marchar y le permite fabricarse la almadía con la que atravesará el mar; Circe, que le aconseja y le hace ir hasta el País de los Muertos; Nausícaa, que lo encuentra náufrago y facilita su acogida entre los feacios; y, sobre todo, Penélope, cuya fidelidad e inteligencia sostienen la posibilidad misma del retorno. La culminación de la 'Odisea' no es tanto la matanza de los pretendientes como el reconocimiento de Odiseo por parte de Penélope", explica Sabaté.

"Casi todo lo que ocurre en la 'Odisea' lo trama Atena, omnipresente en el relato. He llegado a pensar que sin Atena no existiría la 'Odisea'", constata Miquel en su texto, relectura que sitúa en los 12.000 versos y 24 cantos del poema de Homero no solo el kilómetro cero de la literatura occidental, también "el asentamiento definitivo" de una "ideología civilizadora en expansión": el patriarcado. "Que el mundo humano sea una réplica perfecta del patriarcado de Zeus, que sea una réplica absoluta, es la difícil aventura que empuja a Odiseo en su accidentado y larguísimo viaje", sugiere la poeta catalana.