El Liceu se transforma en obra de arte

Penique productions ha transformado la sala del Liceu en objeto artístico con una instalación hinchable que ha teñido todo aquel espacio de naranja cubriendo desde el techo, al suelo y las parecedes. 'Superexposició' es un acción efímera que el público ha podido visitar este sábado desde las 10.30 horas y hasta las 20.30. Una experiencia inmersiva curiosa donde el público penetra en un enorme globo a través de unas cortinas de aire para ver el Liceu como nunca antes, con una segunda piel de plático color butano.

El equipo de Penique Productions que capitanea Sergi Arbusà firma esta impresionante instalación cuyo plástico después reciclará. Han necesitado toda la noche para recubrir la enorme sala de color naranja. Sin embargo, en las fotos el color no se parecia demasiado bien pues tira a rojo. A quienes conocen el Liceu les ha dado la impresión que la sala les parecía más pequeña. La mayoría se ha quedado sorprendida. "Mi hijo me ha dicho que las luces del teatro recubiertas de color naranja le recordaban 'Halloween'", indica el artista. A otros, las noticias de incendios que llegan les ha hecho pensar en algo más dramático.

Penique productions nació en 2007. Desde el 2021 está en Vilanova de Bellpuig. Sus creaciones son únicas: están diseñadas específicamente para el espacio que transforman

Aunque parece una tela, en realidad es un enorme hinchable de plástico naranja que ocupa toda la sala, desde la platea hasta el techo y desde el escenario hasta los balcones. Un espacio de 24 metros de ancho por 35 de largo y 19 de alto. Los límites entre contenido y continente se difuminan con esta acción la sala principal del Liceu. El espacio deja de ser un lugar donde ver arte para convertirse en un espectáculo en sí mismo. Su arquitectura y función adquieren nuevos significados.

Expandido por la presión del aire, el plástico forma una membrana que recubre toda la arquitectura y unifica sus formas bajo una misma textura y un color. La misma luz cálida de la sala dibuja sus expresiones y revela sus detalles arquitectónicos distinguibles, provocando una sensación nueva y diferente. El resultado: una experiencia estética impactante.

Ópera y arte

Hace años tras la pandemia el Liceu se llenó de plantas ante las cuales tocó un cuarteto de cuerdas. Aquella insólita imagen del 2020 con las 2.292 butacas del Liceu ocupadas por plantas, una acción del artista Eugenio Ampudia ideada durante la pandemia bautizada como 'Concierto por el bioceno' fue retransmitida en 'streaming'.

Víctor Garcia de Gomar, director artístico del Gran Teatre, ha convertido el Liceu en un centro conectado con todo tipo de arte más allá de la ópera y la danza.

Aspecto del Liceu con 'Superexposició', acción de Penique Productions. / Penique Productions

300 kilos de plástico

Arbusà explica que ha necesitado 300 kilos de polietileno de baja densidad (PEBD) ignífugo con un gramaje determinado y un ventilador para hichar el enorme globo dentro del Gran Teatre cuando acabó la función de 'Falstaff' el viernes por la noche. "Hemos necesitado 10 horas para montarlo. Para sacarlo será más rápido, calculo unas dos horas", indica. Será apagar el aitre y todo se desprenderá como por arte de magia. Después quedará recogerlo todo y llevarselo. "Lo plegaremos, prensaremos y reutilizaremos el material para crear cuadros de un metro cuadrado como memoria de la experiencia". Se venderán en la galeria La plataforma de Poblenou a 1.500 euros más IVA por si a alguien le interesa. "Cada pieza pesará entre 10 y 15 kilos. Saldrán unas 15", explica.

Sus creaciones se habían visto antes en Barcelona en el MACBA y el Castillo de Montjuïc. En 2023 trabajó para el desfile de Primavera-verano de Louis Vuitton en París. En septiembre su arte llegará a FiraTàrrega donde transformará la iglesia de La Mercè.