Los Klarsfeld, el matrimonio antinazi

El origen de esta pareja no pudo ser más diferente. Beate Auguste Künzel nació en 1939 en una familia que militó en el Partido Nazi de Hitler, de hecho, su padre fue reclutado por la Wehrmarcht y luchó en ofensivas alemanas para invadir Francia en 1940. Beate sufrió los bombardeos de los aliados y se refugió lejos de la capital con su familia, pero al regresar a la capital tomó conciencia de los crímenes que los nazis habían cometido, entre ellos su propio padre.

En 1960 se mudó a París y consiguió trabajo como au-pair. Allí su vida cambiaría por completo al conocer a Serge Klarsfeld de 25 años. Fue descendiente de judíos rumanos que se trasladaron a Francia antes de estallar la IIGM, pero no consiguieron librarse así del hostigamiento nazi. Arrestaron a su padre en septiembre de 1943 en una gran redad antijudía cuando Serge tenía tan solo ocho años. Nunca volvería ver a su padre que fue asesinado con gas en Auschwitz como tantos otros.

A Beate y Serge les unió algo más que una conexión romántica; un proyecto y objetivo común hizo que este matrimonio llevara ante la justicia a nazis huidos, tarea muy complicada, ya que estos solían ser escurridizos, cambiaban sus nombres y se mudaban a diferentes países para evitar ser identificados. Aunque muchos trataron de pasar desapercibidos, otros como Kurt G. Kiesinger siguieron en política sin ningún pudor. En 1966 fue nombrado Canciller, a pesar de su pasado nazi. Kiesinger fue afiliado del partido de Hitler desde 1933 y fue subdirector del departamento de radiodifusión del Ministerio de Relaciones Exteriores y trabajó codo con codo con Goebbels.

Beate persiguió a Kiesinger en todas sus apariciones públicas, en una sesión parlamentaria gritó ¡Kiesinger, Nazi! ¡dimite! También se coló en un mitin suyo para darle una bofetada.

También persiguieron al juez nazi Kurt Lischka que siguió ejerciendo en la posguerra sin ninguna consecuencia. Gracias al matrimonio se supo públicamente que había servido en las SS en 1933 y que fue jefe de la Gestapo en 1940 en Colonia. Después también tuvo un cargo como comandante de la policía secreta de la Francia ocupada en donde participó directamente en la deportación de al menos 75.000 judíos franceses a campos de concentración. Para llevar a cabo el arresto de Lischka, el matrimonio intentó secuestrarle metiéndole en el maletero de su coche, pero fueron descubiertos por la policía y encerrados durante un par de meses. Tras darse cuenta de que no podían tomarse la justicia por su mano, decidieron acosarle día tras día a la puerta de su casa y difundir públicamente imágenes de él en su época nazi. Gracias a esto consiguieron que se le juzgara y condenara a 10 años de cárcel.

El caso más importante de los Klarsfeld fue el de Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon, jefe de la Gestapo que deportó a más de 7.000 judíos y asesinó y torturó a miles de miembros de la resistencia francesa. Al terminar la IIGM pasó un tiempo escondido en Alemania, pero cuando la policía francesa le descubrió y pidió su extradición huyó a Sudamérica en donde rehízo su vida. Años después, fueron los Klarsfeld quienes le identificaron tras un largo periodo buscándole. Tras insistir durante años consiguieron que el gobierno boliviano extraditara al carnicero a Francia en donde fue condenado a cadena perpetua.

Noticias relacionadas

El matrimonio cazador de nazis sigue activo y han superado los 80 años de vida a pesar de los numerosos atentados que han sufrido a manos de grupos de ultraderecha durante décadas.