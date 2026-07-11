El Cruïlla 2026 cierra con 73.000 asistentes, 9.000 menos que en 2025 por el bajón de la jornada inaugural (y juvenil)

El Festival Cruïlla 2026 cierra su diecisesava edición con 73.000 asistentes a lo largo de sus cuatro jornadas en el Parc del Fòrum. Un ligero descenso respecto al año pasado, cuando se estableció el récord (82.000, 5.000 más que en 2024) de la cita barcelonesa, bajón que se explica por la jornada del miércoles, clásica apertura de aire juvenil, que tan solo reunió a 9.000 personas (Halsey como cabeza de cartel) en frente a las 18.000 de 2025 (Gracie Abrams fue entonces el gran reclamo). "No pasa nada, estamos satisfechos, nos importa la calidad y no la cantidad", ha defendido Jordi Herreruela, director del Cruïlla, durante la rueda de prensa de balance del festival. El responsable de la ecléctica cita del Fòrum ha expresado las dudas de la organización respecto a la jornada inaugural, que busca atraer a público joven con éxito desigual de una edición a otra. "No sabemos si estamos construyendo comunidad. Vemos que depende mucho de los nombres, y nosotros intentamos huir de eso", ha sentenciado.

Así, después de una apertura con 9.000 asistentes, el jueves se registró el mejor dato de su historia en el segundo día de festival (20.000 siguiendo a Garbage, Suede y Pixies, entre otros) y el viernes (con David Byrne al filo de la medianoche) se llegó a las 21.000. Este sábado, cierre de la edición con nombres como Jovanotti, Jon Batiste o Rigoberta Bandini, el Cruïlla reunirá 23.000 personas más. "Todos los escenarios están llenos, la gente no va solo al cabeza de cartel, y esto es el sueño de cualquier director de festival. No dependemos del artista de la temporada, vivimos más de la calidad que de la cantidad", ha insistido.

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Herreruela ha recordado la cifra "aplastante" de público local, un 95% (50% de Barcelona, un 25% de una amplia área metropolitana y otro 25% del resto de Catalunya). "Nos parece posible hacer un gran evento en Catalunya en la lengua propia, que es el catalán", ha puntualizado Herreruela sobre la "mudanza" del Cruïlla meses atrás al dominio '.cat'.