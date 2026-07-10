El rock exhibe músculo en el Cruïlla: de The Black Crowes a Arde Bogotá

El rock con bagaje ‘roots’ de The Black Crowes tomó este viernes el Cruïlla con uno de sus manifiestos a favor del poder de las guitarras y del ascendiente afroamericano, el blues y el soul. Resonó con fuerza y sabor en el Fòrum en la tercera jornada que, a la espera de la actuación de David Byrne, contó con otro incentivo rockero, el pase de Arde Bogotá, anunciado por sorpresa el día anterior. El Cruïlla reportó 9.000 asistentes en la sesión inaugural del miércoles y 20.000 en la del jueves.

The Black Crowes ya eran una banda clásica antes de tener edad para serlo, pero ahora ya lo son por derecho propio, y les pasa lo que a tantas otras, que en directo dependen de los logros de sus primeros álbumes. Se olvidaron de su nuevo disco en el Fòrum (‘A pound of feathers’), pero qué decir del empaque de ‘Remedy’, que abrió la actuación con toda su hondura y el colchón de las dos coristas.

Chris Robinson forzó sus costuras vocales como corresponde, a la caza del ‘feeling’ (con notorio éxito en la balada soul ‘Seeing things’), y su hermano Rich propinó sus punzantes solos en esos temas que, a principios de los 90, refrescaron el ‘classic rock’, como ‘Sting me’, ‘Jealous again’ y ‘Wiser time’, así como en su furiosa versión de ‘Hard to handle’, de Otis Redding. No fue el único ‘cover’: le dieron un meneo a lo ‘southern rock’ a una pieza algo oscura de The Velvet Underground, ‘Oh sweet nuthin’’.

El misterioso grupo Bigger Splash, programado a las 21.00 y que tuvo a la clientela intrigada, resultó ser Arde Bogotá en un bolo sorpresa, más aparatoso (y largo) que el que se sacaron de la manga el miércoles en el Mad Cool. Suyo fue el mayor llenazo en el anfiteatro, donde el cuarteto de Cartagena interpretó once canciones, empezando con las invasivas ‘Torre Picasso’ y ‘Antiaéreo’.

Pudieron comprobar que los dos nuevos temas, adelanto del tercer álbum, ya están calando: ‘Instrucciones’ atropelló con su dinámica de guitarra pospunk y ‘Bigger splash’, publicado el pasado miércoles (y que Antonio García presentó como “la canción que nunca debió ocurrir”), despertó la atención con su línea melódica teatral. La épica, su especialidad, se desató con ‘Virtud y castigo’, envuelta en el canto popular. Su pase se solapó con el de Ezra Collective, combo británico que coló el jazz en el Cruïlla por un carril muy físico, de robustos graves ‘funky’, quiebros ‘afrobeat’ e incursiones en el ‘dub’, sesión que invitó al baile a otra notable multitud.

La escena catalana brilló con Dan Peralbo i el Comboi, un grupo destacado en la presente escena pop-rock de guitarras, que entiende los conciertos de un modo celebrativo, con bastante guasa y salidas de guión. Lo más importante, las canciones solventes, además de impetuosas, estuvo ahí, con muestras del nuevo álbum, el segundo, ‘Quin goig’, como ‘Ai, ai, ai, quin goig que fas’, que estiraron a placer, haciendo cantar al público (sin ponerse plastas) y supliendo a la ausente sección de metales con sonidos bucales burlescos.

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Y Alizzz ofreció un bolo de mínimos instrumentales, al frente de un trío (con guitarra y batería más pregrabados), anunciándolo como uno de sus “últimos conciertos, si no el último, en Barcelona en mucho tiempo”. Sensación de fin de ciclo. Más allá del formato reducido, temas como ‘Qué vamos a hacer’, ‘Disimulao’ y el bastante gamberro ‘Todo está bien’ (“escupe a tu jefe, quémale el carro, vuelve al tabaco”) nos dijeron que Alizzz ha dejado huella en el pop de estos años 20.