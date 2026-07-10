Paramount Skydance se desploma ante las dudas sobre si podrá asumir la deuda de la fusión con Warner Bros.

La gerencia de Paramount Skydance Corp. podría carecer de la experiencia necesaria para gestionar la gran cantidad de deuda que resultará de la fusión con Warner Bros. Discovery Inc., según Arete Research.

La empresa matriz de CBS y otras compañías de medios anunció a finales de febrero la compra de Warner Bros. por 110 mil millones de dólares, una operación que se espera se cierre en septiembre a pesar de algunos obstáculos regulatorios. Si la operación se concreta, crearía una empresa de medios con una deuda bruta de 86 mil millones de dólares, según indicó Pierre-Marie d'Ornano de Arete en una nota a sus clientes.

Arete rebajó la calificación de Paramount de neutral a "vender" y redujo el precio objetivo a 2 dólares, el más bajo entre los analistas de Wall Street, según datos recopilados por Bloomberg. El precio objetivo implica una caída de aproximadamente el 80% respecto al precio de cierre de la acción el miércoles.

"Las megafusiones en el sector de los medios son difíciles", especialmente desde una perspectiva histórica, escribieron en una nota del jueves. La fusión entre Paramount y Warner Bros. es "la operación en medios con mayor apalancamiento hasta la fecha" y "no está claro que la gerencia tenga la experiencia necesaria para administrar un balance con un alto nivel de endeudamiento".

El precio objetivo de Arete es un 71% inferior al siguiente precio objetivo más bajo, fijado por David Joyce de Seaport Global Securities, que se sitúa en 7 dólares. Mientras tanto, Benchmark Co. y Morgan Stanley —las únicas dos firmas con calificaciones equivalentes a compra para la acción— tienen precios objetivo de 19 y 14 dólares, respectivamente. El precio objetivo promedio de 11,40 dólares entre 15 analistas consultados por Bloomberg implica una ganancia del 22% en los próximos 12 meses.

«El equipo directivo de Paramount tiene un plan claro y disciplinado para gestionar el balance, y ya estamos por delante de él», declaró un portavoz de Paramount en un comunicado enviado por correo electrónico a Bloomberg News. «Nuestras prioridades de asignación de capital han sido consistentes desde el primer día: invertir para el crecimiento a largo plazo, recuperar indicadores crediticios de grado de inversión y devolver el excedente de efectivo a los accionistas una vez que lo logremos».

Las acciones de Paramount cayeron un 3,9% hasta los 9,37 dólares a las 14:36 en Nueva York, prolongando las pérdidas por cuarta sesión consecutiva. Las acciones habían llegado a caer hasta un 9,3% al inicio de la sesión.

«La historia de las megafusiones de medios no es precisamente inspiradora, con frecuentes incumplimientos de las previsiones debido a la continua caída lineal, las elevadas expectativas de streaming y las estructuras de capital difíciles de gestionar», escribió d'Ornano.

Arete considera que la adquisición «enfrenta desafíos similares, pero con una deuda más costosa y cláusulas de mantenimiento restrictivas».

«Los balances apalancados requieren un enfoque y unas habilidades particulares que, en nuestra opinión, no están presentes en el equipo de Paramount Skydance», escribió d'Ornano, añadiendo que esa mentalidad se encuentra en las empresas dirigidas por el multimillonario de la televisión por cable John Malone. Paramount está liderada por David Ellison.

Si bien el Departamento de Justicia de EE. UU. cerró su investigación sobre el mega acuerdo de Hollywood el mes pasado, aún enfrenta algunos obstáculos. Los principales abogados de varios estados han estado preparando una impugnación legal que abriría la puerta a una demanda antimonopolio, y el fiscal general de Oregón solicitó un aplazamiento de 60 días para el cierre del acuerdo. Mientras tanto, el gobierno del Reino Unido ha expresado su preocupación por el acuerdo.