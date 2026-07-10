De 'Más que rivales' a 'Empatía': el momento de gloria de las series canadienses

¿Qué hay en el agua de Canadá ahora mismo? Antaño ensombrecida culturalmente por sus vecinos Estados Unidos, entre 2025 y 2026 no ha dejado de exportar pequeñas y grandes sensaciones cinematográficas y, sobre todo, televisivas. 'Más que rivales' (Movistar Plus+), el drama romántico sobre dos jugadores de hockey sobre hielo (deporte rey nacional) envueltos en una tórrida relación de ida y vuelta, se convirtió en éxito global sorpresa en 2025; aquí llegó algo tarde, en febrero de 2026, pero en principio no tendremos que esperar a la primavera para disfrutar de su esperado especial navideño.

A la serie de Jacob Tierney, creador ya exitoso en su país con 'Letterkenny' y su 'spin-off' 'Shoresy' (también con paisaje de hockey), debemos sumar otra producción del servicio de 'streaming' Crave (Canal+ coproducirá la segunda temporada): la hablada en francés 'Empatía' (Movistar Plus+), de y con la quebequense Florence Longpré, imaginativa y emotiva comedia dramática sobre salud mental. Lleva acumulados una decena de premios internacionales, entre ellos el premio del público del francés Séries Mania y el de mejor serie en el barcelonés Serielizados Fest.

Florence Longpré (Suzanne) en una imagen de la serie 'Empatía' / Movistar Plus+

En los recientes Canadian Screen Awards (sus Oscar y sus Emmy, todo en uno), la serie más reconocida fue, cómo no, 'Más que rivales', con dieciséis galardones, seguida por la comedia 'Al norte del norte' (Netflix), con nueve premios. Esta última es otra perla de la tele canadiense reciente: una historia ligera y divertida sobre la vida inuit que no elude las referencias críticas al colonialismo. Tampoco se pueden obviar hitos de la pantalla grande como la comedia de viajes en el tiempo 'Nirvanna the band the show the movie' y el drama familiar 'Blue heron', ambos en el top ten de películas de 2026 mejor puntuadas en Letterboxd en lo que va de año.

"El éxito no podría llegar en un momento mejor", apunta Radheyan Simonpillai, destacado periodista cultural con base en Toronto, donde fue editor de ‘Now’, respuesta local al ‘Village Voice’ neoyorquino. "Ahora mismo Canadá se enfrenta a las presiones comerciales con Estados Unidos. Los comentarios de Trump sobre la posibilidad de que nuestro país se convierta en el 51º estado han animado a los canadienses a apoyar más la producción local. Es posible que esta situación haya jugado un rol en esa recepción tan entusiasta".

El empujón del 'streaming'

Estas nuevas series resulta aún más inspiradoras si tenemos en cuenta que nacen a pesar de (y no gracias) a un sistema de producción permisivo con el riesgo. "El cine y la tele canadienses optan a una financiación pública [de hasta el 60% de la producción] que lleva a los inversores a perseguir proyectos poco atrevidos y con público potencial amplio. Las series de la [cadena pública] CBC suelen ser anodinas". Que 'Al norte del norte' pasara por este proceso y, a la vez, mantuviera una voz tan singular "no deja de ser un milagro", apunta Simonpillai.

Tanto 'Más que rivales' como 'Empatía' son proyectos del servicio de 'streaming' Crave, cada vez más osado en sus propuestas. Los canadienses Seth Rogen y Evan Goldberg ('The Studio') trabajan para ellos en un 'reboot' de 'Hobo', clásico nacional sobre un perro pastor alemán que se mete en las vidas de la gente y las arregla. "Pero, conociendo la carrera de Rogen y Goldberg, dudo que el nuevo Hobo sea tan noble".

Diversidad en pantalla

Canadá es un país conocido por su multiculturalidad, pero esta diversidad de tradiciones y raíces raramente queda reflejada en la pantalla. 'Al norte del norte' y también 'The office movers', del dúo cómico negro Jae and Trey, son ejemplos de que algo está cambiando en este sentido: más espacio para voces antes invisibilizadas. "Curiosamente –recuerda Simonpillai–, algunas de nuestras estrellas tuvieron que irse a Estados Unidos para tener las oportunidades que no tenían en Canadá". La tamil-canadiense Maitreyi Ramakrishnan saltó a la fama global con la comedia romántica de Mindy Kaling 'Yo nunca' (Netflix); casi todos los protagonistas de la aclamada serie sobre nativos americanos 'Reservation dogs' (Disney+) eran canadienses.

"Canadá es uno de los países más diversos del mundo", nos recuerda Tammy Frick, CEO de la Academia Canadiense del Cine y la Televisión. "Nuestras historias reflejan naturalmente un amplio rango de perspectivas y voces. En mi opinión, es la combinación de autenticidad con diversidad lo que hace que la narrativa canadiense atraiga a públicos de alrededor del mundo".

Precedentes sagrados

Por supuesto, otras producciones notables habían llamado la atención fuera de casa a lo largo de la historia. A mediados de los 70, Canadá respondió al 'Saturday night live' con 'SCTV', el programa con el que Martin Short, Catherine O'Hara, John Candy o Eugene Levy llamaron la atención de Hollywood. También tuvo su propia 'Canción triste de Hill Street', la realista 'Tensión en la noche'. Además de presentar a Drake al mundo, 'Colegio Degrassi' educó sobre cuestiones de embarazo adolescente y abuso de drogas a espectadores de muy diversos países, también España. A finales de los 90 llegaba la comedia surrealista 'Twitch City', protagonizada por la gran Molly Parker (Alma Garret en 'Deadwood') y dirigida por Bruce McDonald poco después del clásico del cine punk 'Hard core logo'.

"Canadá lleva produciendo series notables desde hace décadas", recuerda Frick. "Lo que distingue a esta nueva era es el entrelazamiento de varios factores. Por un lado está la gran ayuda del 'streaming' a la hora de alcanzar al público globalmente; por otro, estamos viendo un renovado sentimiento de pertenencia y valoración hacia la propia tierra. Los canadienses están redescubriendo y celebrando las historias que capturan quiénes somos, lo que por extensión está logrando que esas producciones tengan reconocimiento a nivel internacional".

Para Simonpillai, si existe una nueva era dorada, no empezó con 'Más que rivales', sino con 'Schitt's Creek' (9 premios Emmy en 2020), 'La tienda de los Kim' y 'Letterkenny', "tres series exitosas que rompieron el muro de contención", aunque la tercera no se ha podido ver de ningún modo en España; también se podría añadir a esa lista 'Anne with an E', relectura especialmente feminista de 'Ana de las Tejas Verdes'. Frick reivindica la "creatividad y ambición" de una anterior a todas ellas: la odisea de ciencia ficción 'Orphan black', cuya protagonista, Tatiana Maslany, se ha convertido en actriz fetiche de Osgood Perkins y lidera ahora la celebrada (sobre todo por Stephen King) 'Satisfacción garantizada' en Apple TV.

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La importancia del ecosistema

Si antes Canadá se conformaba con ser el llamado 'Hollywood Norte' y emplear a sus equipos en producciones estadounidenses desarrolladas en falsas ciudades estadounidenses, ahora quiere apostar por su industria doméstica, sus especificidades, sus propias historias. "Espero que continuemos invirtiendo no solo en los creadores canadienses, sino también en el ecosistema que los ayuda a prosperar", reflexiona Frick. "Las grandes historias necesitan sistemas de soporte, del desarrollo y la producción a la promoción. Hemos progresado mucho en la producción de contenido de nivel mundial; ahora debemos asegurarnos de que estas historias sigan siendo descubiertas y celebradas, tanto en casa como a nivel internacional".