Juana Dolores y Frederic Amat inauguran dos exposiciones para explorar la revolución y la memoria artística

La Virreina Centre de la Imatge presenta las exposiciones ‘Declaració d’amor a Lenin’, de la escritora, 'performer' y dramaturga Juana Dolores, y ‘Vuit’, del artista visual Frederic Amat, ambas comisariadas por el flamante nuevo director del MACBA, Valentín Roma. Las muestras se podrán visitar hasta el 1 de noviembre de 2026.

Con ‘Declaració d’amor a Lenin’, Juana Dolores presenta su primer trabajo para un museo, con el que quiere reactivar el potencial revolucionario y disidente del amor. Con la exposición, la escritora busca cuestionar por qué este concepto se ha asociado históricamente al sentimentalismo burgués y, posteriormente, se ha vinculado al imaginario de las clases medias. “No se puede separar el trabajo manual del intelectual, y entender que esto estaba asediado por un modelo que quiere hacernos creer que la única vida mejor a la que puede aspirar la clase trabajadora es la vida de los ricos me ha afectado mucho desde pequeña, porque no creo que sea así”, ha compartido este viernes.

La artista reconoce que, bajo el modelo capitalista actual, una declaración de amor a un revolucionario como Lenin es una amenaza y una provocación. Con la exposición, Dolores pretende recuperar el carácter disruptivo de la insolencia y defiende que, delante de la extrema derecha y los fascismos, el único amor verdadero es el amor por la revolución: “La exposición trata sobre el concepto que, para amar, se tiene que odiar. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con los discursos de odio. Hablemos de resentimiento, de rencor y expresémonos con insolencia”.

La muestra está compuesta por tres partes. La pieza principal es un filme de 26 minutos titulado ‘Declaració d’amor a Lenin’, cuya simbología parte de la imagen de ETA entregando las armas. A continuación, en la pared se encuentra un espejo dividido en 24 cuadrados, cada uno dedicado a un revolucionario de la historia y concebido como un homenaje. Para Dolores, esto se trata de su primer autorretrato y, además, “invita a que cualquiera pueda sentirlo como suyo”. Finalmente, se encuentra ‘La historia de la meva consciència de classe’, un 'collage' elaborado a partir del archivo personal y familiar de la artista, que combina textos, dibujos, fotografías, cartas a los Reyes Magos o pósteres.

Una trayectoria conectada con escritores

En el caso de Frederic Amat, ‘Vuit’ se construye a partir de material suyo y de ocho escritores con los que ha dialogado a través de la cultura visual, ya sea mediante películas, obras de teatro, libros o imágenes. Los escritores elegidos han sido J.V. Foix, Mark Strand, Octavio Paz, Chantal Maillard, Juan Benet, Guillermo Cabrera Infante, Lawrence Ferlinghetti y Juan Goytisolo.

El título de la exposición hace referencia tanto al número ocho como símbolo del infinito como a la selección de escritores que Amat ha elegido. La exposición propone un recorrido que ilustra el aprendizaje del artista a lo largo de los años: “La pintura es una manta que te abraza, y en momentos de ignominia como los que estamos viviendo, creo que esa manta de la amistad que pueden dar el arte y la poesía puede ser el camino con más dignidad”. “Dicen que somos 60% agua; me gustaría que ese otro 40% fuéramos poesía y amistad”, ha añadido Amat.

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La exposición ocupa cuatro salas, cuyas paredes se han pintado de un color azul oscuro para “dar profundidad”. En ellas se exhiben serigrafías, láminas originales, fotografías, carteles, objetos de artista, libros, pequeños films, collages y dibujos. Entre las piezas destacadas se encuentra ‘Al filo’, un metraje realizado por Amat en colaboración con la poeta y filósofa Chantal Maillard, que fue grabado en la carretera de Colmenar de los Montes de Málaga.