Getafe exige "cambios urgentes" en el Mad Cool tras "el mayor caos" de su historia

El Ayuntamiento de Getafe ha exigido "explicaciones urgentes" a la Delegación de Gobierno, al Ayuntamiento de Madrid y a los promotores del festival Mad Cool, tras "el caos de movilidad" provocado este miércoles en la primera jornada de conciertos y pide "cambios inmediatos" de cara al resto del festival.

Una vez celebrada la primera de las cuatro jornadas del festival, desde el Ejecutivo local, formado por PSOE, Más Madrid y Podemos-IU, han denunciado en un comunicado que "el Plan de comunicación del festival falló, generando el mayor caos de movilidad de todos los conciertos celebrados hasta ahora en el Iberdrola Music".

Desde el Consistorio achacan esta situación a "un cambio de criterio improvisado" por parte de la Guardia Civil, que "sin ningún tipo de consenso previo, decidió unilateralmente desviar el tráfico procedente de la M-45 a Getafe Norte, trasladando todo el embotellamiento a este barrio residencial".

Esta decisión provocó "una grave congestión" en el citado barrio que "fue empeorando conforme avanzaba la tarde", aparte de que se "saltaba por completo todos los acuerdos obtenidos en las reuniones previas de seguridad mantenidas para tal efecto, como ya sucedió con el Festival Iberdrola Music recientemente, en el mismo recinto".

De hecho, remarcan que la Policía Local de Getafe ha constatado que, mientras 6.000 asistentes utilizaron el municipio como vía de entrada al recinto, la cifra aumentó exponencialmente hasta las 16.000 personas durante la salida.

"A este bloqueo del tráfico rodado se sumó un absoluto desastre en la gestión del flujo peatonal", insisten desde el Ayuntamiento, que también denuncia "una multitud de gente deambulando desorientada por las calles de Getafe preguntando por la estación de tren de Villaverde".

De igual forma, aseguran que la salida de Getafe hacia Villaverde por la calle Federica Montseny "también quedó colapsada por la inmensa cantidad de personas que salían desde el recinto".

Por eso, como primera medida preventiva y para proteger el entorno vecinal, el Ayuntamiento ha anunciado que se prohibirá el acceso al aparcamiento del Coliseum a los no residentes.

Por ello, además de las explicaciones urgentes, han reclamado "cambios inmediatos de cara a los conciertos programados para hoy, así como para el viernes y sábado".