El Cruïlla se transforma en un laboratorio ciudadano para experimentar con IA

Como cada año desde hace ya más de una década, el Festival Cruïlla vá más allá de la música para abrazar la experimentación con la tecnología. La edición que arrancó el miércoles con el pop gótico de Halsey y siguió ayer con el protagonismo de los noventeros Pixies y Suede también servirá como laboratorio en el que los ciudadanos podrán experimentar y validar distintos proyectos de inteligencia artificial.

A lo largo de cuatro días, el Parc del Fòrum de Barcelona reúne cuatro iniciativas empresariales y académicas con las que los cerca de 80.000 asistentes podrán interactuar, ayudando así a validarlas. Se trata de prototipos de IA para monitorear eventos masivos en tiempo real y mejorar así su experiencia, y otros más centrados en el entretenimiento, como el que identifica afinidades musicales en base a un cuestionario o el que utiliza tu imagen para generar réplicas modificadas y convertirte en protagonista de los carteles del festival.

Detrás de esta acción está la Càtedra ENIA UAB-Cruïlla de Recerca en Intel·ligència Artificial en l'àmbit de la Música i les Arts, una iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y Barcelona Events Musicals, la empresa promotra del Cruïlla, con la colaboración del Centre de Visió per Computador (CVC).

Validación ciudadana

El festival catalán ha optado por estos proyectos porque muestran de forma práctica los usos potencialmente positivos de la IA generativa, pero también el impacto que esta tecnología puede tener sobre la identidad digital, la privacidad o la representación física del cuerpo humano, problemas de hipersexualización incluidos.

El carácter bidireccional de esta propuesta hace que los asistentes no sean meros receptores, sino que su mirada puede ayudar a validar estas soluciones antes de su implantación, "promoviendo así una innovación abierta, responsable y alineada con los valores europeos", explican desde el festival. Así, se contribuirá a que estén preparadas para cumplir con leyes de la Unión Europea como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o la regulación de la IA.

La colaboración de la Agència Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) en el proyecto asegura que esa validación ciudadana de los prototipos de IA expuestos cuente "con todas las garantías de protección de los derechos". La agencia ha acompañado a los equipos para reducir el impacto que su diseño pueda tener en los derechos fundamentales.