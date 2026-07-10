Emma Vilarasau y Jordi Boix brillan en 'La truita', una comedia muy dramática y afinada en tres actos

Las relaciones familiares son tema recurrente y las obras orquestadas alrededor de una comida o cena, también. Pero 'La truita', la pieza del francés Baptiste Amann (Aviñón, 1986) estrenada en el Poliorama, no es tan típica. Sorprende la profundidad que adquieren algunos momentos dramáticos en la pieza, que cuenta con un equilibrado y sólido reparto. Emma Vilarasau y Jordi Boixaderas encarnan a los cabeza de familia, una pareja que ha visto ampliar el clan con dos nietos aún bebés estrenándose como abuelos. Pero la vida del matrimonio va más allá de sus descendientes, o eso intentan desde que se han trasladado a un pueblo para abrir una panadería de pan ecológico.

La trucha, la 'truita' del título, introduce uno de los temas centrales de la obra, el canibalismo humano del que no se libra ni siquiera la familia. La despejada escenografía de Albert Pascual, donde se proyectan filmaciones con IA, permite proyectar la mirada más allá de las paredes del comedor donde transcurre la acción e incluye alguna otra sorpresa.

Tensiones, amor, reproches, envidias... de todo hay en ese hogar con tres hijas y quienes las acompañan. Cada uno es distinto y el autor lo destaca a través de monólogos donde los personajes hablan sin tapujos. Boixaderas, el resignado marido de Vilarasau en la obra; Sara Espígul, que da vida a la hija más 'tiquismiquis' convertida en lacto-pescovegeratiana y su sufrido marido en la ficción encarnado por Arnau Puig. Ambos conviven con el estilo de vida más relajado que interpretan Miranda Gas y su joven pareja (Marc Bosch) o el de la hija pequeña (Júlia Bonjoch) que se refugia en su trabajo como reportera gráfica para huir de la familia. Aunque a su última novia, Tai Fati, no la podrá engañar. Certero retrato de la diferencia generacional entre las familias del siglo XX y XXI, que se olvidan ante una desgracia.

Merecido aplauso

Tanto la acertada adaptación a la realidad catalana como la dirección de Ferran Utzet merecen un aplauso. No es fácil combinar la tensión interna, penetrar en el alma de los personajes y pasar de la comedia al drama. Durante tres actos anunciados como un menú con entrante, segundo plato y postres, 'La truita' expone las dinámicas de una familia donde todos tienen su momento para explicar su punto de vista, aquello que realmente piensan pero no dicen abiertamente.

La familia puede interpretarse como un microcosmo del complejo mundo actual donde cada cual tiene sus propias convicciones y ganas de marcar territorio. 'La truita' nos recuerda la naturaleza del ser humano y su instinto de supervivencia.

La escena final da un giro que mejor no revelar. El día del estreno más de uno sacó el pañuelo. El montaje fue muy aplaudido en el Poliorama, coincidiendo con la puesta en marcha de otras destacadas coproducciones del Festival Grec como 'Factory', una versión warholiana de 'Sueño de una noche de verano' de Shakespeare con puesta en escena de Àlex Rigola y 'El retrat de Dorian Gray', adaptación de la novela de Oscar Wilde, tan polémica en su época, en una versión musical protagonizada por Àngels Gonyalons que interpreta a todos los personajes de la obra.