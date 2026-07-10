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Literatura

La editorial de Harry Potter adquiere los derechos del superventas infantil 'Anna Kadabra'

Anna Kadabra ha vendido más de dos millones de ejemplares.

Anna Kadabra ha vendido más de dos millones de ejemplares. / EPC

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EUROPA PRESS

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El sello británico de literatura infantil y juvenil, editor original de la saga de Harry Potter, ha adquirido los derechos de los 6 primeros títulos de la serie para primeros lectores 'Anna Kadabra', creados por Pedro Mañas y David Sierra y entrará en el mercado anglosajón, informa este jueves en un comunicado Destino Infantil & Juvenil.

Publicada por Destino Infantil & Juvenil, la colección supera los 2 millones de ejemplares vendidos desde su lanzamiento en España en 2020 y anteriormente ya ha sido traducida a 23 idiomas como el francés, el italiano, el griego, el ruso y el coreano.

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'Anna Kadabra' es una colección de literatura infantil que narra las aventuras de una niña que, tras mudarse al pueblo de Moonville, descubre que es una bruja y, junto a sus amigos del Club de la Luna Llena, vive aventuras en las que la magia, el humor y el trabajo en equipo son los protagonistas.

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