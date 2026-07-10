La editorial de Harry Potter adquiere los derechos del superventas infantil 'Anna Kadabra'

El sello británico de literatura infantil y juvenil, editor original de la saga de Harry Potter, ha adquirido los derechos de los 6 primeros títulos de la serie para primeros lectores 'Anna Kadabra', creados por Pedro Mañas y David Sierra y entrará en el mercado anglosajón, informa este jueves en un comunicado Destino Infantil & Juvenil.

Publicada por Destino Infantil & Juvenil, la colección supera los 2 millones de ejemplares vendidos desde su lanzamiento en España en 2020 y anteriormente ya ha sido traducida a 23 idiomas como el francés, el italiano, el griego, el ruso y el coreano.

'Anna Kadabra' es una colección de literatura infantil que narra las aventuras de una niña que, tras mudarse al pueblo de Moonville, descubre que es una bruja y, junto a sus amigos del Club de la Luna Llena, vive aventuras en las que la magia, el humor y el trabajo en equipo son los protagonistas.