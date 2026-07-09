La OBC cautiva con una original sinfonía frente al mar en el Clàssica a la Platja

Los conciertos sinfónicos populares permiten hacer locuras como la 'Sinfonía Imaginaria', original propuesta de la OBC, que sorprendió tanto como agradó al público que acudió al tradicional concierto de Clàssica a la Platja de la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) desafiando el calor. Al variado público que desde primera hora se posicionó cerca del escenario junto al mar en la playa de Sant Sebastià no le importó que por primera vez no se ofreciera un repertorio convencional. Quedó cautivado con la propuesta servida con virtuosismo por unos músicos que interpretaron muchas melodías que incluso quien nunca ha acudido a un concierto podía reconocer con facilidad.

La ola de calor no desanimó al público, unas 30.000 personas según la Guardia Urbana. Disfrutaron de un baño sinfónico y algunos de un baño en el mar, pues siguieron el concierto en bañador y aprovecharon para darse un chapuzón. Este año había muchos más espectadores en tablas de padel surf que en años anteriores. "Venir aquí es una tradición. No me pierdo nunca este concierto", decía a EL PERIÓDICO un hombre de 80 años que venía de Les Corts con un taburete plegable. "Hace calor en Barcelona, pero aquí junto al mar se está mejor que dentro de la ciudad". Y con la buena música, mucho más.

Éxito

Ludovic Morlot, titular de la OBC, se inventó una sinfonía compuesta a partir de diferentes movimientos de obras de diferentes compositores. Son pasajes que considera idóneos para este tipo de eventos porque todos tienen algo que el público puede reconocer fácilmente. Abrió boca el primer movimiento de la 'Sinfonía núm.2' de Borodin, introducción ideal para entrar en materia con un 'allegro moderato' audaz de una obra que pese a que no suele escucharse demasiado hoy en día, Morlot quiso reivindicar.

El concierto continuó con una selección de fragmentos de la 'Sinfonía núm. 2' de Rachmaninov, lleno de energía y con un incesante y bello flujo de melodía para pasar después a un ritmo diferente y más melodioso con el evocador pasaje romántico de la 'Sinfonía núm. 3' de Brahms, de intensa nostalgia, muy utilizada tanto en anuncios como en escenas de películas y también de videojuegos. El tema principal presentado por los violonchelos con determinación y repetido después por los violines logró combinar claridad, expresividad, nobleza y lirismo. Fue también uno de los movimientos más aplaudidos antes de entrar en el momento más dancístico con el 'allegretto gracioso' de la 'Sinfonía núm. 8' de Dvorak donde las cuerdas de la OBC se volvieron a lucir combinándose con los vientos en vigorizantes ritmos de sabor folclórico, impregnados de poesía.

Morlot puso rumbo a la recta final del concierto con la exuberante última parte de la 'Sinfonía núm.4' de Chaicovski, un brillante final que demostró la cohesión del conjunto barcelonés en una noche espectacular que abrió y cerró con dos muestras muy diferentes del gran sinfonismo ruso en esta 'Sinfonía imaginaria' que también podría calificarse de 'Frankenstein sinfónico'. En los bises sonó primero la 'Danza húngara núm. 1' de Brahms y parte de la 'Octava' de Dvorak, después.

El público en el concierto de Clàssica a la Platja de la OBC. / Marc Asensio

La buena sintonía de Morlot con sus músicos, y con Raúl García, concertino asociado, se trasladó al público, que ya está acostumbrado a ver al maestro francés en este tipo de conciertos. Las cautivadoras melodías y la impecable realización de las imágenes de Betevé permitió seguir con todo detalle lo que ocurría en el escenario a través de las pantallas situadas en la playa, aunque este año había menos que en ediciones anteriores. El maestro francés que capitanea la OBC desde la temporada 2022-23 demostró el buen momento de la formación, muy aclamada en sus últimas giras. Pero para los músicos de la orquesta conectar con la gente de su ciudad cada verano es siempre un 'must'. Y este año lo ha sido especialmente para la violista Christine de Lacoste, que se ha despedido de la OBC tras más de 35 años como miembro de la formación.