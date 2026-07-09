Muere Bonnie Tyler a los 75 años

La cantante galesa Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito 'Total Eclipse of the Heart' aunque también por otros himnos de las últimas décadas del siglo pasado como 'It's a Heardache' y 'Holding Out for a Hero', ha muerto a los 75 años, según un comunicado publicado en su página web.

La artista ingresó a finales de mayo en un hospital de Faro (en el sur de Portugal días) después de haberse sometido a una cirugía intestinal que la dejó en coma inducido.

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).