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Muere Bonnie Tyler a los 75 años
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EFE
Londres
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La cantante galesa Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito 'Total Eclipse of the Heart' aunque también por otros himnos de las últimas décadas del siglo pasado como 'It's a Heardache' y 'Holding Out for a Hero', ha muerto a los 75 años, según un comunicado publicado en su página web.
La artista ingresó a finales de mayo en un hospital de Faro (en el sur de Portugal días) después de haberse sometido a una cirugía intestinal que la dejó en coma inducido.
Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).
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