Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bonnie TylerEncuesta CEOTrumpTemperaturasCalorHipotecasIncendio HospitaletGuerra IránVolkswagenFrancia - MarruecosVitamina DJosé AndrésNotas de corte 2026
instagramlinkedin

Icono de los 80'S y los 90'S

Muere Bonnie Tyler a los 75 años

EN DIRECTO | Reacciones a la muerte de Bonnie Tyler

Los famosos que han muerto en 2026: de Robert Duvall a Valentino y Chuck Norris

Muere Bonnie Tyler

Muere Bonnie Tyler

Sara Fernández

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Londres
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La cantante galesa Bonnie Tyler, conocida sobre todo por su éxito 'Total Eclipse of the Heart' aunque también por otros himnos de las últimas décadas del siglo pasado como 'It's a Heardache' y 'Holding Out for a Hero', ha muerto a los 75 años, según un comunicado publicado en su página web.

La artista ingresó a finales de mayo en un hospital de Faro (en el sur de Portugal días) después de haberse sometido a una cirugía intestinal que la dejó en coma inducido.

Noticias relacionadas y más

Tyler, nacida como Gaynor Hopkins, saltó a la fama a finales de la década de los 70 con canciones como 'It's a Heartache', pero alcanzó el estrellato internacional en los años 80 con el icónico 'Total Eclipse of the Heart' (1983).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL