Mariana Enríquez, Angélica Liddell, José Luis Guerín y Lilian Thuram participarán en la Biennal de Pensament 2026

Angélica Liddell, Mariana Enríquez, José Luis Guerín, Fina Birulés, Lilian Thuram, Chantal Maillard, Eileen Truax, Antònia Vicens y Jean-Philippe Kindler son los primeros nombres anunciados de la Biennal de Pensament 2026. La nueva edición tendrá lugar del 13 al 18 de octubre, bajo el lema 'Desencadenar el present', en una programación organizada por el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Institut de Cultura.

El equipo de comisariado de la Biennal de Pensament 2026 está integrado por personas representantes de entidades vinculadas al pensamiento que trabajan a lo largo del año en la ciudad de Barcelona: Marina Garcés y Albert Lladó (Escola de Pensament), Elisabet Goula (CCCB), Rafael Vilasanjuan (ISGlobal), y Mireia Calafell y Berta Subirats (La Sullivan). La propuesta de los comisarios plantea que esta edición se desarrolle alrededor de "el aquí y ahora, entorno a cuestiones clave como la crisi de la democracia, los autoritarismos y la solidaridad ciudadana frente a los conflictos y las amenazas contemporáneas: "¿De qué manera fomentar la solidaridad frente a los embates del neoliberalismo?; ¿con qué herramientas puede la ciudad convertirse en un bastión de la resistencia democrática contra el autoritarismo?; ¿cómo pueden llevarse a cabo prácticas que mejoren las condiciones materiales y simbólicas de nuestra vida en la ciudad?".

Entre los invitados de esta edición figuran desde la escritora Mariana Enríquez hasta el cineasta José Luis Guerin o el exfutbolista y activista Lilian Thuram. También se ha anunciado la presencia de la creadora escénica Angélica Liddell, la periodista mexicana especializada en migraciones y política Eileen Truax, la pensadora Fina Birulés, el artista satírico y comunicador alemán Jean-Philippe Kindler, la escritora Chantal Maillard, y la autora mallorquina Antònia Vicens.

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Esta tarde, en el Espacio LAB del Palacio de la Virreina (La Rambla, 99), se presenta el libro 'Biennal de Pensament. L'endemà de tot', el legado escrito de la edición de 2026. La publicación reúne las miradas de Xavier Fina, Raül Garrigasait, Mar Rosàs, Eduard Arderiu, Andreu Rifé, Arash Arjomandi, Miguel Pajares, Gisela Chillida, Carlota Rubio, Eudald Espluga, David Uclés, Anna Andreu, Míriam Hatibi, Josep Pedrals, Miqui Otero, Paula Ducay, Joana Gomila y Laia Vallés. En este acto participarán el concejal de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé; Raül Garrigasait y Albert Lladó, en representación de los comisarios de la edición de 2024; y Elisabet Goula (CCCB), como representante de los comisarios de 2026, en una conversación moderada por el sociólogo Miquel Missé.