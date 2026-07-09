Series
Lista completa de los nominados a los Emmy 2026
'The Pitt' y 'Hacks' arrasan en las nominaciones a los Emmy 2026
Mejor serie de comedia
Colegio Abbott
The Bear
Hacks
Nadie quiere esto
Margo tiene problemas de dinero
Solo asesinatos en el edificio
Terapia sin filtro
La maldición de Widow’s Bay
Mejor drama
La diplomática
El caballero de los siete reinos
La edad dorada
Paradise
The Pitt
Pluribus
Slow Horses
Vicios ocultos
Mejor actriz protagonista de drama
Carrie Coon (La edad dorada)
Chase Infiniti (Los testamentos)
Keri Russell (La diplomática)
Rhea Seehorn (Pluribus)
Zendaya (Euphoria)
Mejor actor protagonista de drama
Gary Oldman (Slow Horses)
Sterling K. Brown (Paradise)
Mark Ruffalo (Task)
Rufus Sewell (La diplomática)
Noah Wyle (The Pitt)
Mejor actriz de reparto de drama
Taylor Dearden (The Pitt)
Fiona Dourif (The Pitt)
Allison Janney (La diplomática)
Katherine LaNasa (The Pitt)
Julianne Nicholson (Paradise)
Sepideh Moafi (The Pitt)
Karolina Wydra (Pluribus)
Mejor actor de reparto de drama
Patrick Ball (The Pitt)
Billy Crudup (The Morning Show)
Shawn Hatosy (The Pitt)
Gerran Howell (The Pitt)
Jack Lowden (Slow Horses)
Tom Pelphrey (Task)
Carlos-Manuel Vesga (Pluribus)
Mejor actriz protagonista de comedia
Jean Smart (Hacks)
Quinta Brunson (Colegio Abbott)
Ayo Edebiri (The Bear)
Elle Fanning (Margo tiene problemas de dinero)
Lisa Kudrow (The Comeback)
Mejor actor protagonista de comedia
Yahya Abdul-Mateen II (Wonder Man)
Steve Carell (Rooster)
Matthew Rhys (La maldición de Widow’s Bay)
Jason Segel (Terapia sin filtro)
Martin Short (Solo asesinatos en el edificio)
Mejor actriz de reparto de comedia
Dale Dickey (La maldición de Widow’s Bay)
Hannah Einbinder (Hacks)
Janelle James (Colegio Abbott)
Kate O’Flynn (La maldición de Widow’s Bay)
Michelle Pfeiffer (Margo tiene problemas de dinero)
Jessica Williams (Terapia sin filtro)
Megan Stalter (Hacks)
Mejor actor de reparto de comedia
Harrison Ford (Terapia sin filtro)
Michael Urie (Terapia sin filtro)
Colman Domingo (Las cuatro estaciones)
Paul W. Downs (Hacks)
Nick Offerman (Margo tiene problemas de dinero)
Stephen Root (La maldición de Widow’s Bay)
Tyler James Williams (Colegio Abbott)
Mejor actor de comedia invitado
Michael J. Fox (Terapia sin filtro)
Brett Goldstein (Terapia sin filtro)
Hamish Linklater (La maldición de Widow’s Bay)
Christopher McDonald (Hacks)
Rob Reiner (The Bear)
Connor Storrie (Saturday Night Live)
Mejor actor de drama invitado
Colman Domingo (Euphoria)
Ernest Harden Jr. (The Pitt)
Jeff Hiller (Pluribus)
Jeff Kober (The Pitt)
Jonathan Pryce (Slow Horses)
Bradley Whitford (La diplomática)
Mejor actriz de comedia invitada
Leslie Bibb (Hacks)
Jamie Lee Curtis (The Bear)
Betty Gilpin (La maldición de Widow’s Bay)
Cherry Jones (Hacks)
Laurie Metcalf (Hacks)
Kaitlin Olson (Hacks)
Lauren Weedman (Hacks)
Mejor actriz de drama invitada
Brittany Allen (The Pitt)
Tal Anderson (The Pitt)
Tina Ivlev (The Pitt)
Miriam Shor (Pluribus)
Merritt Wever (La edad dorada)
Shailene Woodley (Paradise)
Mejor dirección de una serie de comedia
Colegio Abbott - Ballgame
The Bear - Bears
La compañía de la silla - Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does
Hacks - Hacks (Finale)
The Ms. Pat Show - Give It Arrest
La maldición de Widow’s Bay - Welcome to Widow’s Bay!
Mejor dirección de una serie dramática
La edad dorada - My Mind Is Made Up
Paradise - Exodus
The Pitt - 12:00 P.M.
Pluribus - We Is Us
Slow Horses - Scars
Task - Out Beyond Ideas of Wrongdoing and Rightdoing, There Is a River
Mejor guion en una serie dramática
La diplomática - Amagansett
The Pitt - 1:00 P.M.
The Pitt - 12:00 P.M.
Pluribus - We Is Us
Slow Horses - Scars
Task - A Still Small Voice
Mejor guion en una serie de comedia
Colegio Abbott - Team Building
La compañía de las sillas Life Goes By Too F**king Fast, It Really Does
The Comeback - Valerie Does It All
Hacks - Hacks (Finale)
Jury Duty Presents: Company Retreat - Mergers and Acquisitions
La maldición de Widow’s Bay - Welcome to Widow’s Bay!
Mejor miniserie o serie antológica
Su peor pesadilla
La bestia en mí
Bronca
DTF St. Louis
Love Story
Mejor película para televisión
Jefes de estado
Miss You, Love You
Gente que conocemos en vacaciones
Criaturas luminosas
Jack Ryan, de Tom Clancy: Guerra encubierta
Mejor actriz protagonista de miniserie o película para televisión
Claire Danes (La bestia en mí)
Sally Field (Criaturas luminosas)
Carey Mulligan (Bronca)
Sarah Pidgeon (Love Story)
Sarah Snook (Su peor pesadilla)
Mejor actor protagonista de miniserie o película para televisión
Riz Ahmed (Bait)
Jason Bateman (Black Rabbit)
Charlie Hunnam (Monstruo: la historia de Ed Gein)
Oscar Isaac (Bronca)
Matthew Rhys (La bestia en mí)
Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión
Jason Bateman (DTF St. Louis)
Richard Gadd (Half Man)
David Harbour (DTF St. Louis)
Richard Jenkins (DTF St. Louis)
Charles Melton (Bronca)
Nick Offerman (Muerte por un rayo)
Mejor actor de reparto de miniserie o película para televisión
Linda Cardellini (DTF St. Louis)
Dakota Fanning (Su peor pesadilla)
Laurie Metcalf (Monstruo: la historia de Ed Gein)
Joy Sunday (DTF St. Louis)
Youn Yuh-jung (Bronca)
Constance Zimmer (Love Story)
Mejor dirección de una miniserie/película para televisión
Bronca - It Will Stay This Way and You Will Obey
Bronca - Oh, the Comfort, the Inexpressible Comfort
Black Rabbit - “The Black Rabbits
DTF St. Louis
Mejor guion de una miniserie/película para televisión
Su peor pesadilla - Episodio 8
La bestia en mí - Sick Puppy
Bronca - All the Things We’re Never Going to Have
Muerte por un rayo
DTF St. Louis
Mejor programa de variedades
The Daily Show
Jimmy Kimmel Live
The Late Show with Stephen Colbert
Last Week Tonight with John Oliver
Saturday Night Live
Mejores realities de competición
The Traitors
Dancing with the Stars
RuPaul’s Drag Race
Top Chef
Survivor
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