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Actuación musical en el Mundial

Justin Bieber y Burna Boy se unen al espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial

La FIFA ha comunicado que la actuación tendrá una duración de 11 minutos

BTS, Shakira y Madonna protagonizarán el nuevo espectáculo del medio tiempo de la final del Mundial 2026 de la FIFA

El cantante canadiense Justin Bieber en una imagen de archivo.

El cantante canadiense Justin Bieber en una imagen de archivo. / EFE / Lucas Galvez

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Laura Nuel

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La organización del Mundial 2026 anunció en mayo que en el partido de la final habría por primera vez un espectáculo de medio tiempo en el que actuarían Madonna, Shakira y el grupo surcoreano BTS. Ahora, la FIFA ha comunicado que Justin Bieber y Burna Boy se sumarán a estos artistas en el espectáculo.

Esta actuación, que tendrá lugar el 19 de julio en Nueva York, en el MetLifeStadium de Nueva Jersey, tiene la intención de replicar el éxito y el impacto cultural de la Super Bowl, donde siempre se ha hecho una actuación de medio tiempo con artistas internacionales. Además, este 'show' servirá para recaudar dinero para el FIFA Global Citizen Education Fund, cuyo objetivo es recaudar 100 millones de dólares para promover la educación infantil alrededor del mundo. Según la FIFA, más de mil millones de personas vieron al menos una parte del partido de la final en el Mundial de 2022.

La actuación musical tendrá lugar en el descanso reglamentario, que dura 15 minutos. La FIFA ha comunicado que, a pesar de todos los artistas que cantarán, el espectáculo del medio tiempo tendrá una duración de 11 minutos.

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Justin Bieber actuó en abril en el festival de Coachella de este año, donde fue cabeza de cartel e hizo un concierto de 90 minutos. Por su parte, el cantante y compositor nigeriano Burna Boy acompaña a Shakira en la canción 'Dai Dai', el himno oficial del Mundial de este año, y en 2023 fue uno de los artistas que actuaron en el medio tiempo del partido All-Star Game de la NBA.

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