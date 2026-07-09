Joaquín Furriel: "Veo 'Ricardo III' como una farsa de la crueldad"

El premiado actor argentino Joaquín Furriel debutó a los 13 años un día caluroso en una plaza en un barrio del extrarradio de Buenos Aires. Desde entonces no le teme a las actuaciones bajo altas temperaturas. Este viernes debuta en el Teatre Grec con 'La verdadera historia de Ricardo', una potente versión dirigida por Calixto Bieito donde interpreta al despiadado Ricardo III (1452 -1485) que Shakespeare inmortalizó. Recala en e Teatre Grec solo dos días, este jueves y viernes.

Fue el intérprete quien propuso a Calixto Bieito hacer esta obra. Sentía la necesidad de volver a las tablas. "Me alejé del teatro por mi agenda en el audiovisual, que es muy poderoso. Pero yo tengo un vínculo con el teatro y ya había hecho con él 'La vida es sueño' con Calixto. Ambos tenemos una visión parecida del teatro", ha explicado ya aterrizado en Barcelona donde actuará este viernes y sábado. Respecto al título elegido, señala: "Me pareció una buena catarsis, una manera de poner humor a la crueldad porque para mí esta obra es una farsa de la crueldad". La pieza, estrenada con éxito en la Sala Martín Coronado de Buenos Aires en junio del año pasado, ya se ha visto en el Matadero de Madrid y el Teatro Arriaga de Bilbao que capitanea Bieito.

Un momento de 'La verdadera historia de Ricardo III'. / Carlos Furman

Aunque más de uno quiera ver a algunos mandatarios tiranos de nuestra época reflejados en esta cañera versión contemporánea con grandes actores y actrices argentinos, Furriel afirma que no ha sido su intención. "No queríamos reflejar a ningún líder, no hacer nada obvio, porque la opinión pública va cambiando según la manipulación de la verdad". Lo bueno de Bieito es que "no tiene una moral política a la hora de hablar de determinados temas y eso hoy es controvertido". Y destaca: "Esta obra no se la ha podido apropiar ningún bando". Y añade: "La pérdida de los matices evita cierta lucidez para encontrar salidas consensuadas. El presidente de mi país ganó unas elecciones pero ya había un germen que alimentaba el 'estás conmigo estás en contra de mí'. Venimos de 20 años de mucha crispación".

Historia y ficción

Calixto le agrega el documental de la BBC sobre el hallazgo de los restos del rey Ricardo III bajo el asfalto de un parking en Leicester, Inglaterra, en 2012 para rebatir algunas de las 'fake news' de Shakespeare sobre la deformidad física del protagonista, detestable externamente. "La maldad puede venir en envases mucho más hegemónicos, por eso este montaje juega con la manipulación de la verdad y presenta al protagonista como un personaje manipulado por la historia". En esta versión Ricardo no lleva joroba ni nada que lo afee exteriormente. "Es un tipo que se autopercibe diferente. Tiene una maldad que nadie avalaría, salvo el público que en esta propuesta es mi principal aliado".

Joaquín Furriel en un momento de 'La verdadera historia de Ricardo III'. / Carlos Furman

¿Lo será? Es el reto que asume cada noche cuando sale a escena. "Yo les invito a una fiesta macabra. Se trata de que se pongan del lado de mi subjetividad y que se diviertan conmigo". Y es que para él, una obra de teatro sirve para experimentar la catarsis. "El teatro es un remanso para huir de tanta moralidad, para que uno pueda amar a alguien que fuera de la experiencia teatral odiaría. U odiar a quien amarías fuera de la experiencia teatral".

La obra arranca con su personaje, que sarcásticamente se acerca al público para involucrarle en lo que va a hacer: una acción preventiva brutal que supondrá el asesinato de mucha gente. "Es el único que ve el peligro de una guerra y los mata a todos por eso. Y lo dice con humor, intentando involucrar al público". Eso es para él lo más interesante de Ricardo III. "No tiene momentos de reflexión como 'Hamlet'".

Un momento de 'La verdadera historia de Ricardo III'. / Carlos Furman

Sabe que la función aquí será muy diferente aquí que en su país "porque aquí la gente no me conoce", asume el actor, que ha hecho películas como 'Cien años de perdón' y 'Descansar en paz'. En Argentina es muy popular porque hizo muchas telenovelas como 'Don Juan y su bella dama' y 'Caín y Abel'. "Aquí salgo a jugar un partido donde no arranco con ventaja, aunque entiendo que habrá mucho público argentino porque hay una gran comunidad de gente de mi país."

El montaje es muy exigente físicamente, como todas las obras de Bieito. "Algunos pensarán que me ha dado un brote psicótico en escena", bromea. "Calixto es un director que trabaja con las pulsiones. No hace teatro burgués". Alaba la capacidad de Bieito "para estimularte y llevarte a lugares que tienen más que ver con la emocionalidad física que con la psicológica y racional".

Luis Ziembrowski, Elvira Onetto, Belén Blanco, María Figueras, Marcos Montes, Luciano Suardi, Iván Moschner, Luis “Luisón” Herrera, Silvina Sabater viajan con él en esta aventura escénica. "Estoy acompañado de una 'troupe' muy potente que se eligió en audiciones a las que se presentaron actores de las mejores compañías. Todos son solistas".